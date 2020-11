Die über zwei Klappen zugängliche Heckgarage bietet viel Raum und sorgt für Ordnung an Bord. ©Christoph Börries / AUTO BILD

Technische Daten Motorisierung Fünfzylinder Turbo/vorn längs Leistung 115 kW (156 PS) bei 3800/min Hubraum 2685 ccm Drehmoment 330 Nm bei 1400-2400/min Höchstgeschwindigkeit 140 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Hinterrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 180 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 8300/2450/3300 mm Radstand/Bereifung 4700 mm/205/75 R 16 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 5257/733 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 3000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu-SW/Alu-SW/GFK-SW Liegefläche Hubbett L x B 1300 x 2000 mm Liegefläche Heck L x B 1950 x 1300 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 135 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 12 V/200 Ah Frisch-/Abwassertank 250/250 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Alde Testverbrauch 19,0 Liter D/100 km Grundpreis (2004, 2.7 CDI) 130.400 Euro

Ein sanfter Reiseriese. Wer erstmals über die elektrisch ausfahrbare Trittstufe den M-Liner betritt, der staunt, was sich Carthago vor gut 16 Jahren unter einem Luxus-Reisemobil vorgestellt hat:Dank der üppigen Fahrzeugdimensionen und des offenen Grundrisses erinnert das Raumgefühl eher an ein kleines Apartment als an ein normales Reisemobil. Die Fülle der Schrankeinbauten und die große Heckgarage ersticken Stauraumsorgen im Keim.– und tatsächlich sind Wasserschäden oder ausgeschlagene Scharniere beim M-Liner die absolute Ausnahme.