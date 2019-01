Auf mobilen Geräten dient die App als Brücke zwischen Cloud und Gerät und verabeitet die Personi-Fi-Algorithmen. Der Inhalt wird gestreamt. Weil keine Datenverarbeitung auf dem Gerät selbst stattfindet, gibt es keine Markenbeschränkungen. Auf smarten Geräten mit Wi-Fi-Funktion werden alle Personi-Fi-Einstellungen aufs Gerät heruntergeladen. Hier führt das Gerät selbst die Datenverarbeitung durch.

Auch im Auto arbeitet Personi-Fi wie auf einem Gerät mit Wi-Fi. Die Integration in die Datenverarbeitung des Fahrzeugs macht den Zugriff auf Mikrofone und aufs Navigationssystem möglich. Personi-Fi soll sich nahtlos in die Haupteinheit integrieren lassen und erweitert die persönlichen Einstellungen des Nutzers auf Audioquellen wie Radio, CD und USB. Updates finden over-the-air statt, also ohne Stecker oder Andocken an andere Hardware. Harman International ist eine Tochter von Samsung und entwickelt vernetzte Produkte sowie Lösungen für Autohersteller, Unternehmen und Endkunden.