Challenger Combo X150 Open Edition: Wohnmobil-Test

Für einen leichteren Durchgang zum Fahrerhaus lässt sich der Esstisch klappen. ©Magali Hauser / AUTO BILD

Technische Daten Motorisierung MultiJet II 140 Leistung 104 kW (140 PS) bei 3600 U/min Hubraum 2287 ccm Drehmoment 350 Nm bei 1400 U/min Höchstgeschwindigkeit k. A. Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5990/2100/2750 mm Radstand/Bereifung 3800 mm/225/75 R 16 CP Leergew. fahrbereit/Zuladung 2700/800 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Sandwich mit GFK Isolierung Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS Liegefläche Hubbett L x B 1400 x 1900 mm Liegefläche Sitzgruppe L x B 1400 x 1900 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 134 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 100 Ah Frisch-/Abwassertank 100/100 l Gasvorrat/Heizung 1x 11 kg/Eberspächer Diesel 4 kW Grundpreis ab 59.990 Euro Testwagenpreis k. A., da Prototyp

Einen durchaus ungewöhnlichen Grundriss. Beim Betreten des Fahrzeugs fällt zunächst dieauf. Die zwei gegenüberliegenden Sitzbänke bieten Platz für fünf Personen. Die Polster sind in modischem Grau meliert. Der. Über dem Tisch sorgt eine elliptisch geformte Lampe für Licht. Das kreisförmige Design findet sich ebenfalls am Eingang und seitlich in einem praktischen Deko-Element bestehend aus Spiegel, Korkpinnwand und einer schieferähnlichen Platte. Der Clou der Sitzgruppe ist unter den Sitzbänken versteckt. Dort befinden sich. So bietet der Combo während der Fahrt bis zu vier Personen Platz. Ansonsten passen bis zu sieben Camper in die Sitzgruppe, inklusive drehbarem Fahrer- und Beifahrersitz.