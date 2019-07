Challenger Genesis T 274: Wohnmobil-Test

it dem, was alle haben, geben sie sich bei Challenger ungern ab, im Gegenteil: Unerwartete Lösungen führen bei den Franzosen zu völlig neuen Raumkonzepten. Sonst wäre es auch nicht möglich, dass vier Personen auf nur 6,39 Länge so komfortabel wohnen können wie im T 274. Sein Geheimnis wartet direkt hinter der Aufbautüre unter dem Dach: Hier schiebt sich auf Schalterdruck elektrisch ein Hubbett zusammen, aber nicht irgendeines, sondern eines, das aus zwei schmalen Einzelbetten besteht, die übereinander angeordnet sind. Das ist schon recht speziell. Ungewohnt geht es weiter: Ein quer montiertes Doppelbett wartet im Heck, das per Kurbel in der Höhe verstellbar ist. Dazu heizt der T 274 mit Diesel , nicht mit Gas. Und er kommt von Ford , nicht von Fiat

Das Transit-Cockpit erinnert deutlich an einen Pkw. Eine echte Wandlerautomatik gibt es auf Wunsch.

Challenger ist eine Marke des europäischen Reisemobil-Giganten Trigano. Gefertigt werden die Model-le in Frankreich. Als Basisfahrzeug setzt Challenger einen Ford Transit ein, der als TDCi mit 2,0 Liter Hubraum in der Basisausführung 130 PS leistet. Wer sich ein Plus an Agilität wünscht, erhält (wie beim Testwagen gewählt) für 1500 Euro ein Upgrade auf 170 PS. Eine Automatik, die das hält, was man heute davon erwartet, liefert Ford auch. Sie kostet allerdings stolze 2500 Euro Aufpreis, weil es sie leider nur im Paket mit einem Fernlicht-Assistenten, beheizbarer Frontscheibe und einem Regensensor für den Scheibenwischer gibt. Das ergibt keinen Sinn, ist aber so.