Wenn Der Begriff Sport im Zusammenhang mit Reisemobilen fällt, dann geht’s meist um Bewegung am Ziel. Radfahren, Wandern, Klettern, diese Dinge eben. Beim Auto zählen dann andere Werte – der Preis, der Raum, die Qualität.

Challenger fertigt seine Fahrzeuge im schönen Rhônetal, und seit ihrer Gründung im Jahr 1985 setzt die Marke auf clevere, meist kompakte und zudem günstige Lösungen. Da passt ein superschlanker, kurzer Teilintegrierter also bestens ins Portfolio.

Zum sportlichen Auftritt gehören bullige 16-Zoll-Aluräder in Schwarz mit 235er-Bereifung.

Einer, der schon auf den ersten Blick klarmacht, dass er anders sein will als die anderen. Das Unigrau lässt keinen Zweifel an dem automotiven, sportlichen Selbstverständnis, zudem wirkt das Fahrzeug mit ihm betont kompakt, sogar noch kompakter, als er ohnehin ist: nur 5,99 Meter lang, zudem 2,10 Meter breit.

Damit gibt es zumindest von den äußeren Abmessungen her kein Argument mehr für einen Kastenwagen, der mit seiner Blechhülle innen immer enger ausfällt als eine eigens für Wohnzwecke entworfene und in ihrem Format optimierte Box. Diese hier misst sogar 1,96 Meter Innenhöhe – allerdings mit nur 1,89 Meter langen Betten. Besser dämmen lässt sich ein solcher Aufbau zudem, und mit 2570 Kilogramm Leergewicht meldet auch die Waage am Ende nur Gutes.