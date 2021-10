D as kommt nicht wieder vor. Also ein Jahr wie 2020, meinen wir. Hoffentlich! Was hatten wir nicht alles vor mit unserem schönen neuen Dauertestwagen! Wollten uns von ihm seine südfranzösische Heimat zeigen lassen (er rollte in Tournon-sur-Rhône, etwa 80 Kilometer südlich von Lyon, vom Band). Mit kartonweise Côtes-du-Rhône-Weinen seine Transportkapazitäten ausloten. Auf schmalen Pyrenäensträßchen schließlich Frankreich hinter uns lassen und einfach immer weiter der Sonne folgen. Allein – es sollte nicht sein. Zumindest nicht so, denn ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Firma Chausson (sie feierte ihren 40. Geburtstag mit einem voll ausgestatteten Zubehör für autarkes Campen Zum Angebot Porta Potti Preis*: ab 52,90 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 199,99 Euro Campingkocher Preis*: 64,90 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1339,99 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 339,95 Euro *Preis: Amazon-Preis am 20.04.2021 *Preis: Amazon-Preis am 20.04.2021 as kommt nicht wieder vor. Also ein Jahr wie 2020, meinen wir. Hoffentlich! Was hatten wir nicht alles vor mit unserem schönen neuen Dauertestwagen! Wollten uns von ihm seine südfranzösische Heimat zeigen lassen (er rollte in Tournon-sur-Rhône, etwa 80 Kilometer südlich von Lyon, vom Band). Mit kartonweise Côtes-du-Rhône-Weinen seine Transportkapazitäten ausloten. Auf schmalen Pyrenäensträßchen schließlich Frankreich hinter uns lassen und einfach immer weiter der Sonne folgen. Allein – es sollte nicht sein. Zumindest nicht so, denn ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Firma Chausson (sie feierte ihren 40. Geburtstag mit einem voll ausgestatteten Sondermodell , eben unserem 627GA) kam etwas Unsichtbares dazwischen.

Der Ford Transit hat sich als Basisfahrzeug bewährt

Tadelloses Fahrverhalten und eine komfortable Abstimmung machten auch lange Touren zum Vergnügen. ©AUTO BILD geräumig und komfortabel der Chausson-Aufbau ist, wie angenehm die hellen Farben und plüschigen Polster. Und: Wie gut sich der für viele Grundrisse die Alternative zum Ducato dar. Unser Jubiläumsmodell war sogar mit der starken 170-PS-Maschine und der Sechsstufen-Wandlerautomatik ausgestattet, die viel Lob für ihr komfortbewusstes Wesen erhielt. Wie das sanft abgestimmte Fahrwerk, das auch grobe Unebenheiten der Fahrbahn souverän dämpfte. Dass es dabei dennoch stets sicher und gut kontrollierbar zuging, ging auch auf Rechnung des blitzschnellen ESP und der standfesten Bremsen. Störend fielen beim Fahren die starken Windgeräusche vom Panorama-Dachfenster auf, zunehmende Knistergeräusche ebenfalls. Außerdem blieb die Technische Daten Motorisierung 2,0 l TDCi EcoBlue Leistung 125 kW (170 PS) bei 3500/min Hubraum 1995 cm3 Drehmoment 405 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 140 km/h Getriebe/Antrieb Sechsstufenautomatik/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel + 24 l AdBlue Länge/Breite/Höhe 6990/2350/2920 mm Radstand/Bereifung 4490 mm/235/65 R 16 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3097/403 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2800/750 kg Material Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Stärke Wand/Dach/Boden 54,5/54,5/63,5 mm Isolierung Wand/Dach/Boden n XPS/XPS/XPS Liegefläche Hubbett L x B 1830 x 1200­1370 mm Liegefläche Heck L x B 2000 x 910­2015/1945 x 910­650 mm Kühlschrank/Eisfach AES, 133/12 l Herd Gas, 3 Flammen Bordbatterie AGM, 12 V/90 Ah Frisch-/Abwassertank 105/100 l Gasvorrat/Heizung 1x 11 kg/Truma Combi D 4 Preis/Testwagenpreis ab 56.990 Euro/ 60.079 Euro Testverbrauch 12,1 l D + 0,46 l AdBlue/100 km Sie, liebe Leser, wissen natürlich mindestens so gut wie wir, worum es geht. Schließlich mussten die meisten ihre Tourenpläne ändern. Aber: Wie alle anderen haben auch wir das Beste draus gemacht, sind mit dem Wohnmobil losgefahren, wenn wir durften, und dorthin, wo wir konnten. So ist auch dieses Fahrtenbuch schön voll geworden. Was wir darin immer wieder lesen: Wieder Chausson-Aufbau ist, wie angenehm die hellen Farben und plüschigen Polster. Und: Wie gut sich der Ford Transit als Basisfahrzeug macht! Bei Chausson stellt erdar. Unser Jubiläumsmodell war sogar mit derausgestattet, die viel Lob für ihr komfortbewusstes Wesen erhielt. Wie das, das auch grobe Unebenheiten der Fahrbahn souverän dämpfte. Dass es dabei dennoch stets sicher und gut kontrollierbar zuging, ging auch auf Rechnung desund der. Störend fielen beim Fahren dievom Panorama-Dachfenster auf, zunehmendeebenfalls. Außerdem blieb die Reichweite bei nur um die 500 Kilometer. "Bei gedrehten Sitzen Längsverstellung umständlich", schrieb AUTO BILD-Kollege Matthias Moetsch ins Fahrtenbuch – stimmt, denn der Griff dafür blieb immer vorn. Trotz Höhenverstellung erreichten sie auch nicht das Niveau der anschließenden Sitzbänke. Praktisch hier: der selbst rückstellende Handbremshebel.

Die Küche überzeugte auf ganzer Linie

Am großen Klapptisch schmeckt jede Mahlzeit noch mal besser. ©Matthias Moetsch / AUTO BILD optionale fünfte Sitzplatz (440 Euro), der sich durch eine einsteckbare Rückenlehne hinter dem Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung aufbauen ließ. Der stabile Ausklapptisch war höhenverstell- und drehbar. Darüber hing das elektrisch ab- und auffahrende Hubbett (800 Euro). Mit einsteckbarem Herausfallschutz zu beiden Seiten und der stabilen Einhängeleiter eignete es sich auch gut für Kinder. Herabgesenkt versperrte es jedoch teilweise die Aufbautür. Diese gefiel mit ihrer Zentralverriegelung, irritierte aber mit dem nicht komplett auf 90 Grad öffnenden Deckel des integrierten Abfalleimers. Volle Müllbeutel ließen sich dadurch nicht so leicht entnehmen. Mit drei geräumigen Schubladen, Unter- und Dachschrank sowie großem Spülbecken und piezogezündetem Dreiflammenkocher wusste die Küche hingegen zu überzeugen. Auch eine ausklappbare Arbeitsflächenerweiterung fehlte nicht. Im Anschluss folgte die empfindlich auf Neigung; ein nerviges Piepsen forderte dann zum Einsatz von Wasserwaage und Auffahrkeilen. Darüber lässt sich ein TV einbauen, dessen Anschlüsse (wie die für eine Solaranlage) bereits vorinstalliert sind. Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 54,5/54,5/63,5 mm Fenster 6 Dachhauben 4 Max. Innenhöhe/-breite 2115/2178 mm Bettenmaß Heck (L x B) Bettenmaß Hubbett 2000 x 910-2015/ 1945 x 910-650 mm 1830 x 1370-1200 Herd 3 Flammen Kühlschrank/Eisfach AES, 133/12 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma Combi D 4 Steckdosen 12/230 V/USB 3/3/4 Leuchten 18 Aufbaubatterie AGM, 90 Ah Frisch-/Abwassertank 105/100 l Gasvorrat 1 x 11 kg Eine Besonderheit in der gemütlichen L-Sitzgruppe war der(440 Euro), der sich durch eine einsteckbare Rückenlehne hinter dem Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung aufbauen ließ. Der stabile. Darüber hing das(800 Euro). Mit einsteckbarem Herausfallschutz zu beiden Seiten und der stabilen Einhängeleiter eignete es sich auch gut für Kinder. Herabgesenkt versperrte es jedoch teilweise die Aufbautür. Diese gefiel mit ihrer Zentralverriegelung, irritierte aber mit dem nicht komplett auf 90 Grad öffnenden Deckel des integrierten Abfalleimers. Volle Müllbeutel ließen sich dadurch nicht so leicht entnehmen. Mit drei geräumigen Schubladen, Unter- und Dachschrank sowie großem Spülbecken und piezogezündetem Dreiflammenkocher. Auch eine ausklappbare Arbeitsflächenerweiterung fehlte nicht. Im Anschluss folgte die AES-Kühl-Gefrier-Kombi . Sie reagierte; ein nerviges Piepsen forderte dann zum Einsatz von Wasserwaage und Auffahrkeilen. Darüber lässt sich ein TV einbauen, dessen Anschlüsse (wie die für eine Solaranlage) bereits vorinstalliert sind.

Nach dem Duschen musste stets der Lappen zum Einsatz kommen

Geräumiges, pflegeleichtes Bad mit viel Stauraum im Spiegelschrank. ©Sven Krieger / AUTO BILD die Türen schlossen nicht bodenbündig ab. Als überaus bequem erwiesen sich die Einzelbetten im Heck. Unter ihren Fußenden befanden sich zwei Kleiderschränke, und über einen Auszug mit integriertem Tritt ließ sich eine schöne Liegewiese aufbauen. Den Abschluss bildete ein großzügiger Heckstauraum, der serienmäßig über zwei Außenklappen zu beladen war. Prima hier: die flächenbündig schließenden Verriegelungsgriffe. Stärken Schwächen - Helles, modernes Interieur - Geringe Reichweite - Zwei Stauraumklappen und vieles mehr serienmäßig - Vernehmliche Windgeräusche vom Panoramadach ab 110 km/h - Komfortables Fahrverhalten und gute Übersichtlichkeit - Zwei Stufen, eine davon schmal, vor Bad und Heckbett - Bequeme Polster und mehrfach verstellbarer Tisch - Drehsitze trotz Verstellbarkeit nicht auf Sitzgruppenhöhe - Sinnvoll arrangierte Bedienelemente ("Technibox") - Glasabdeckung der Spüle nicht crashsicher befestigt - Großer Heckstauraum, viel Platz fürs Gepäck - Neigungsempfindlicher Kühlschrank - Hoher Wasserdruck dank Membranpumpe - Badtür schließt nicht bündig - Angenehmer Federungskomfort, gute Sitze - Knistergeräusche aus dem Aufbau - Rückfahrkamera läuft auch während der Fahrt - Außensteckdosen von einfacher Qualität Gegenüber stand das Bad. Es überzeugte mit viel Platz, einem geräumigen Schiebetür-Spiegelschrank und dank Membranpumpe kräftigem Wasserdruck aus der Dusche. Allerdings musste nach dem Planschen immer zum Lappen gegriffen werden –ab. Als überaus bequem erwiesen sich die. Unter ihren Fußenden befanden sich zwei Kleiderschränke, und über einen Auszug mit integriertem Tritt ließ sich eine schöne Liegewiese aufbauen. Den Abschluss bildete ein, der serienmäßig über zwei Außenklappen zu beladen war. Prima hier: die flächenbündig schließenden Verriegelungsgriffe.

Kleinigkeiten trübten das Gesamtbild