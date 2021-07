Chausson Welcome 75: Wohnmobil-Test

F ür weniger als 35.000 Euro ein halbwegs modernes und geräumiges nach 13 Jahren inklusive Gewährleistung noch 34.490 Euro kosten. ür weniger als 35.000 Euro ein halbwegs modernes und geräumiges Wohnmobil aus seriösem Vorbesitz zu finden ist in Boomzeiten eine knifflige Aufgabe. Insofern sind wir gespannt auf diesen Chausson Welcome 75. Der Teilintegrierte steht bei einem Fachhändler im niedersächsischen Wietzendorf zum Verkauf und sollkosten.

Der Welcome 75 wurde einst für preisbewusste Kunden konzipiert

Die große Anzahl an Sitzgelegenheiten gefällt, der angestaubte Look weniger. ©Christoph Börries / AUTO BILD Das ist er: Ein Exot mit Zwilling. Der fast sieben Meter lange Chausson baut wie sein Schwestermodell Challenger Mageo auf der seit 2006 gebauten Ducato-III-Generation auf. Das Testfahrzeug wurde im Frühjahr 2008 erstzugelassen. Unter einem mit Styropor gedämmten Holzskelett bietet der Wohnaufbau des Franzosen reichlich Bewegungsfreiheit. Auch große Personen haben stets genügend Luft über dem Scheitel. Dachhaut und Boden sind aus GFK gefertigt. Der Grundriss ist solide: Es gibt eine L-Sitzbank und zwei gegenüberliegende Sitzgelegenheiten auf der Beifahrerseite in Längsrichtung. So sind gemütliche Runden mit Gästen am (mit wenigen Handgriffen ausschwenkbaren) Tisch kein Problem. Wer den Blick durch den Innenraum schweifen lässt, erkennt reichlich Routine in der Konstruktion von Reisemobilen. Das ist kein Zufall: Chausson gehört zur renommierten Trigano-Gruppe. Qualitätsfanatiker und Ausstattungsfetischisten kommen dennoch nicht auf ihre Kosten. Der Welcome 75 wurde einst für preisbewusste Kunden konzipiert, am momentanen Gebrauchtpreisniveau merkt man dies allerdings kaum: Fast 35.000 Euro sind eine Menge Holz für einen 13 Jahre alten Gebrauchten ohne außergewöhnliche Ausstattungsmerkmale. Und wie bei allen älteren Chausson fährt die Gefahr von Wassereinbrüchen mit: Die Dichtigkeitsgarantie bei diesem Exemplar ist seit sechs Jahren abgelaufen! Stärken Schwächen – Bewährtes Basisfahrzeug – Mäßige Qualitätsanmutung im Detail – Einladende Sitzgruppe – Unkomfortable Schlafzone vorn – Gutes Raumgefühl – Gemessen am Neupreis stramme Gebrauchttarife – Vollwertiges Bad – Polster und Dekor wirken angestaubt – Praktische Heckgarage – Wenig verwindungsfeste Aufbauten

Highlight: Das Bett ist höhenverstellbar

Ein Polsterpuzzle wird zum zweiten Bett. Tipp: der Kauf eines Toppers. ©Christoph Börries / AUTO BILD Das hat er: Grundsätzlich alles, was eine zwei- bis vierköpfige Reisegruppe für Urlaubstrips unbedingt braucht. Im Heck gibt es eine Schlafkoje mit recht kommodem, quer eingebautem Doppelbett. Hier können es sich zwei Personen gemütlich machen und die Außenwelt durch zwei Fenster beobachten. Die Machart des Lattenrostes und der Matratzen ist passabel, als Highlight ist das Bett höhenverstellbar. Allerdings dient diese Funktion eigentlich zur bedarfsweisen Vergrößerung der Garage. Eine Schiebe- oder Falttür zum wirksamen Abschotten der Schlafzone fehlt, immerhin gibt es einen zum Dekor passenden Stoffvorhang. Für zwei weitere Schlafplätze muss jeden Tag umgeräumt werden. Und wenn das Polsterpuzzle gelöst ist, wird die umfunktionierte Sitzgruppe erst durch einen (nicht inkludierten) Topper zum passablen Schlafgemach für erholsame Urlaubsnächte. Zubehör für autarkes Campen Zum Angebot Porta Potti Preis*: ab 52,90 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro Campingkocher Preis*: 69,85 Euro *Preis: Amazon-Preis am 16.07.2021 *Preis: Amazon-Preis am 16.07.2021

Der Chausson darf nur knappe 485 Kilogramm zuladen

Besser ist es um das Bad bestellt: Der betont geschwungen gestaltete Raum verfügt neben einer Thetford Toilette und einem Rundwaschbecken nebst Ablagefläche über eine Duschnische mit stabiler Duschabtrennung und über einige Schränke zum Lagern von Badutensilien. Knapp geschnitten ist der Küchenblock. Der in die Küchenzeile integrierte 96-Liter Unterbaukühlschrank wirkt bei größeren Touren mit vier Personen tendenziell leicht unterdimensioniert. Die Bedienung der asymmetrisch geschnittenen Schubladen erfordert Eingewöhnung. Ärgerlich: An zahlreichen Schrankgriffen unseres Testfahrzeugs blätterte die Beschichtung ab und hinterließ teilweise sogar unangenehm scharfkantige Grate. Die geräumige Heckgarage sollte nicht allzu vollgepackt werden. Mit 3,5-Tonnen-Zulassung darf der Chausson äußerst knappe 485 Kilogramm zuladen – ein praxisferner Wert, der von manchem Kompaktklasse-Pkw übertroffen wird. Pluspunkte kann unser Testwagen wiederum mit seinen nachgerüsteten Extras sammeln: Sat-Anlage mit Flachbildfernseher, Webasto-Dieselstandheizung, Clarion-Infotainment und eine Rückfahrkamera sind mit an Bord. Technische Daten Motorisierung Vierzylinder/vorn quer Leistung 96 kW (131 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 320 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6894/2300/2760 mm Radstand/Bereifung 3800 mm / 215/70 R 15 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3015/485 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1280/750 kg Material Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Liegefläche Mitte L x B 2150 x 870/1200 mm Liegefläche Heck L x B 2050 x 1390 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 96 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 12 V/88 Ah Frisch-/Abwassertank 140/100 l Gasvorrat/Heizung 2x 11 kg/Truma Testverbrauch 10,5 l Diesel/100 km Preis inkl. Extras (2008, 2.3 MJet) ca. 45.000 Euro

Leistung, Drehmoment und Verbrauch sorgen für Entspannung