Zum Angebot Chevrolet Camaro 6.2 V8 Customkingz

Wütendes Biest: Dank Customkingz-Kompressor leistet der V8 dieses Camaro mächtige 620 PS.

rwüchsige amerikanischelässt sich für ihre Liebhaber nur durch eins toppen: amerikanische. Der 2015er, der aktuell in Stade (ca. 50 Kilometer westlich von Hamburg) zum Verkauf angeboten wird, besticht mit beidem. Seinwird von einem Kompressor der norddeutschenmit zusätzlicher Kraft versorgt.gibt das inserierende Autohaus für den Chevrolet Camaro an. Das sind fastmehr als in der– und die ist bereits mehr als ausreichend motorisiert. Die exorbitante Kraft wird mithilfe einesan die Hinterachse übertragen.undverlangen nach einem festen Druck bzw. Griff. Wer gerne selbst schaltet, der ist hier an der richtigen Adresse!ordnet sich der Kraftbolzen irgendwo zwischen werksgetunter Luxuslimousine und heiß gemachtem Luxuscoupé ein. Den besonderen Reiz des Amis macht der ständige Spagat zwischen gemütlichem Gondeln und wütendem Reifenverbrennen aus. Darüber hinaus geht derakustisch als Genuss durch. Allerdings will der Durst des V8 gestillt werden: 14 Liter Super auf 100 Kilometer müssen mindestens her.