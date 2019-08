Die Lautsprecher in den Türen sind unter einer Edelstahl-Abdeckung zusammengefasst.

Dafür haben sie nicht an Lautsprechern gespart. In derwerden die Insassen vonbeschallt, gegen Aufpreis kann die Anzahl aber sogarwerden.. Frontal werden die Passagiere von mehreren 2,5 und 3,25 Zoll großen Lautsprechern beschallt. In die Türverkleidungen sind jeweils eine 1 Zoll kleine Box und ein 4 Zoll großer Breitbandlautsprecher zusammen unter einem Metallgitter eingebettet. Außerdem sitzt in den Türen jeweils ein 10 Zoll großer Subwoofer, der dennutzt. Anstatt eines Metallgitters haben die Ingenieure den Subwoofern eineverpasst. So soll das Verletzungsrisiko der Knie in schnell gefahrenen Kurven reduziert werden. Hinter den Passagieren haben die Amerikaner weitere 5,25 Zoll große Breitbandlautsprecher und 3,25 Zoll große Hochtöner verbaut. Einsoll das Rundum-Sounderlebnis verbessern. Bei einer perfekt abgestimmten Soundlage im Auto sollte man übrigens auf das hier achten.