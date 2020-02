Aus vielen Motoren kann zwar immer noch etwas Mehrleistung gekitzelt werden. Damit man sich dabei aber nicht verspekuliert und der Motor in Nullkommanichts hinüber ist, sollte man das Tuning unbedingt renommierten, seriösen Profis überlassen. AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zum Chiptuning:

Ohne Steuergerät geht nichts: Ist es kaputt, läuft der Motor nicht mehr.

Über die Anpassung der Motorsteuerung lässt sich bei vielen Motoren eine Leistungssteigerung erzielen. Und zwar ganz ohne den Austausch von Bauteilen. Das Ganze wird umgangssprachlich als Chiptuning bezeichnet. Die Theorie dahinter ist einfach: Die(zum Beispiel Temperatur, Last etc.) über verschiedene Sensoren. Entsprechend der Sensor-Daten passt das Steuergerät das Fahrverhalten an und reguliert u.a. Kraftstoffeinspritzung, Zündwinkel und Ladedruck. Kurz gesagt: Der Job des Steuergeräts ist es, für optimales Fahrtverhalten unter den aktuellen Gegebenheiten sowie unter Beachtung der Abgasnormen zu sorgen. In welcher Situation das Steuergerät wie reagiert, hat der Hersteller in den sogenannten Motorkennfeldern festgelegt., indem entweder die Kennfelder selbst verändert oder dem Steuergerät falsche Werte übermittelt werden.