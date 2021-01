ieser Chrompolituren-Test beginnt mit einer Überraschung, denn wir testen gar nicht auf Chrom. Warum nicht? Erstens eignen sich die getesteten Chrompolituren nicht nur für verchromte, sondern. Zweitens lässt sich auf gebürstetem, ansonsten unbehandeltem Aluminium optimal herausarbeiten, welche Eigenschaften die Polituren haben. Verchromte Oberflächen sind zu hart, um klar zu erkennen, wie intensiv die Polierwirkung der Metallpolituren ist. Schleifkörper in den Mitteln sorgen für eine abrasive Wirkung. Das bedeutet: Sie tragen die verwitterte, äußere Schicht der Oberfläche ab. (Auch interessant: Autopolituren im Test)

Je abrasiver die Schleifmittel, umso aggressiver wirkt die Politur – und hinterlässt möglicherweise feine Kratzer. Um diese zu erkennen, haben wir etwas Weicheres gewählt: Aluminium mit gebürsteter Oberfläche. Diese imitiert eine verwitterte Oberfläche auf einem Chromteil. Ein perfekt abgestimmtes Produkt trägt die matte, gebürstete Schicht ab und erzeugt nach dem Abpolieren zusätzlich eine hochglänzende, spiegelnde Oberfläche, ohne Kratzer der Schleifmittel zu hinterlassen. Schaffen alle Polituren diesen Spagat? Schon mal vorab: Nein, den meistert nur eine.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte man das für die Aufgabe am betsen geeignete Produkt wählen. Beispiel:Die lösemittel- und ölgetränkte Watte ist so leicht zu aufzutragen wie kein anderes Produkt und trägt die gebürstete Schicht auf unseren Alu-Testflächen sehr effektiv ab. Zudem erzielt NevrDull den zweitbesten Glanz. Nachteil: Wer die Watte auf neuwertigen Oberflächen mit hohem Anpressdruck anwendet, riskiert feine Kratzer durch den Anteil grober Schleifmittel. Das gilt auch für das Produkt von Autosol, jedoch mit dem Unterschied, dass Nevr-Dull eine glattere Oberfläche mit stärkerem Glanz erzeugt.

# Chrompolituren im Test 1. Dr. Wack P21S Metall/Alu-Polish Preis*: 8,48 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert 2. Sonax Xtreme Metal Polish Preis*: 11,69 Euro Testurteil: empfehlenswert 3. Meguiar's G13005EU NXT All Metal Polish Preis*: 10,85 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. Nigrin Performance Metall-Politurpaste Preis*: 2,91 Euro Testurteil: empfehlenswert 5. Nevr Dull Polierwatte für Metalle Preis*: 7,30 Euro Testurteil: empfehlenswert 6. Autosol Edel-Chromglanz Preis*: 5,64 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert 7. Swizöl Metal Polish Chrom- und Metallpflege Preis*: 29,00 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert 8. RS1000 Chrompolitur Preis*: 11,95 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert 9. Liqui Moly Chromglanzcreme Preis*: 8,76 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert *Einkaufspreis des Testprodukts *Einkaufspreis des Testprodukts

Wer hingegen eine gut erhaltene, noch recht glatte Oberfläche. Ihre Schleifmittel sind mild und schonen die Oberfläche. Sonax erzielt das beste Schleifbild, erzeugt so gut wie keine Hologramme oder Schleifspuren auf dem Testblech. Leicht abgeschwächt gilt das auch für die recht feste Paste von Meguiar's, die etwas schärfer ist. Beide Polituren tragen wenig Material ab. Nachteil: Sie erzeugen auch vergleichsweise wenig Glanz. Das gelingt dem Testsieger von Dr. Wack am besten. Dessen Produkt erzielt den höchsten Glanz. Trotz seiner sehr guten Polierleistung ist das Mittel aber auch oberflächenschonend:. Sie ist die einzige Chrompolitur in diesem Testfeld, die sich sowohl für neuwertige als auch für stark verwitterte Oberflächen sehr gut eignet.