In die Welt der SUVs ist Citroën vergleichsweise spät eingestiegen. 2007 kam mit dem C-Crosser das erste Modell der Fahrzeuggattung auf den Markt, es folgten C4 Aircross C4 Cactus und der bislang größte Exponent der französischen SUV-Ambitionen, der C5 Aircross. Das Kompakt-SUV bringt es auf eine Länge von 4,50 Meter und buhlt seit 2017 um die Gunst der Käufer. Die Preise für den wahlweise mit Diesel, Benziner oder Plug-in-Hybrid verfügbaren Citroën beginnen laut Preisliste bei 32.550 Euro. Genau dieses Einstiegsmodell ist jetzt zu äußerst attraktiven Konditionen im Leasing verfügbar.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Citroën C5 Aircross PureTech 130 in der Ausstattungsvariante Feel Pack für gerade einmal 159 Euro brutto im Monat zu leasen. Um diese Rate zu erhalten, ist keine einmalige Sonderzahlung nötig. Natürlich kann eine solche Einmalzahlung trotzdem dafür eingesetzt werden, die Raten zu senken. Ähnlich flexibel sind Interessenten bei den Leasing-Parametern. Um die Rate von 159 Euro monatlich zu bekommen, muss man das Citroën-SUV auf zwei Jahre mit insgesamt 20.000 Freikilometern leasen. Die Laufzeit kann um jeweils 12 Monate auf maximal vier Jahre erhöht werden, bei der jährlichen Laufleistung ist noch eine Erhöhung auf 15.000 km möglich. (berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!

Beim aktuellen Leasing-Angebot handelt es sich zwar um Bestellfahrzeuge, eine Anpassung der Ausstattung erfolgt allerdings nur auf individuelle Anfrage beim Händler. Und dies kann auch zu einem deutlich späteren Lieferzeitpunkt führen. Denn der vorkonfigurierte C5 Aircross Feel Pack soll schon im Oktober 2022 abholbereit beim Händler stehen. Ein starkes Argument, der Basisversion eine Chance zu geben. Zumal sich diese mit Features wie einem digitalen Kombiinstrument, einer Freisprecheinrichtung, LED-Scheinwerfern, 18-Zoll-Leichtmetallrädern und einer Klimaautomatik wirklich sehen lassen kann. Unter der Haube sorgt ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit drei Zylindern für maximal 131 PS und 230 Newtonmeter. Über das Sechsgang-Schaltgetriebe gelangt die Kraft an die Vorderräder, ein Allradsystem bietet Citroën wie bei fast allen SUVs der Marke nur beim Plug-in-Hybrid an.

Die Gesamtleasingkosten belaufen sich bei der günstigsten Rate von 159 Euro brutto für das Zwei-Jahres-Leasing und 10.000 km pro Jahr auf 4926 Euro (159 Euro mal 24 plus 1110 Euro). Die einmaligen Überführungskosten sind hierbei schon berücksichtigt. Wer den Citroën C5 Aircross drei Jahre lang fahren will und jährlich 15.000 Kilometer einplant, landet bei einer monatlichen Rate von 209 Euro brutto und Gesamtkosten von 8634 Euro (208 Euro mal 36 plus 1110 Euro).