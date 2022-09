Der fliegende Teppich wurde in den Märchen aus 1001 Nacht nicht in Frankreich gefunden. Doch es sind die Franzosen, die behaupten, mit dem Citroën C5 Aircross ein derart märchenhaftes Gefährt im Portfolio zu haben, und das sogar als Plug-in-Hybrid.

Tatsächlich federt das 4,50 Meter lange SUV im Test so sanft aus und ein, dass die Insassen auf asphaltierten Straßen glauben könnten, sie schweben. Selbst auf Kopfsteinpflaster wird nur wenig des holperigen Ungemachs an die Reisenden weitergereicht. Einzig dort, wo Bodenwellen in kurzer Folge in die Kombination aus hydraulisch gesteuerten Dämpfern und Stahlfedern fahren, wirkt das SUV etwas stoßig.

Der C5 ist auf Komfort ausgelegt



Unruhig wird der Aircross, wenn er durch schnell wechselnde Kurven gelenkt wird. Dann fängt er an zu schaukeln, und das Gewicht von über 1,8 Tonnen drängt unangenehm nach außen. Das macht besonders wenig Spaß, wenn man abseits des Sport-Modus mit der völlig widerstandslosen Lenkung konfrontiert wird, die das Kurvengetorkel nicht besser macht.

Und so ist der weiche Franzose weder Kraxler noch Sportwagen, obgleich er das Zeug dazu hätte. Denn als Plug-in-Hybrid wartet er mit einer Systemleistung von 224 PS und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmetern auf.

Da sowohl der 1,6-Liter-Vierzylinder mit 181 PS als auch sein elektrisierter Kollege mit 110 PS im Einzelbetrieb oder gemeinsam die Vorderräder antreiben, fehlt sowohl für den sportlichen Ausritt als auch für den Gang ins Grobe die nötige Heckunterstützung.

Auch beim Ampelstart hält sich der Franzose bedeckt: Im Doppelpack befeuert, ist aus dem Stand nach 8,9 Sekunden Tempo 100 erreicht. Wer es akustisch erträgt, kann auf offener Strecke bis zu 225 km/h schnell werden. Auch wenn bei derartiger Geschwindigkeit die Kapazität der 13,2 kWh fassenden Batterie schnell erschöpft ist.

Das spürbare Ruckeln während der Fahrt ist übrigens nicht der Achtstufenautomatik geschuldet, sondern den Momenten, in denen E-Motor und Verbrenner gemeinsam mit der Elektronik ausknobeln, wie sie jetzt wohl am besten zu Werke gehen. Während der Verbrauch im Gemeinschaftsbetrieb mit 40 Prozent E-Anteil bei ermittelten 5,6 Litern und 9,0 kWh liegt, genehmigt sich der Vierzylinder im Alleingang im Schnitt 9,3 Liter, was nicht wirklich sparsam ist.

Da es sich bei dem mindestens 43.350 Euro teuren C5 Aircross aber um einen Plug-in-Hybrid handelt, sollte der natürlich wann immer möglich elektrisch gefahren werden. Citroën verspricht eine Reichweite von 61 Kilometern, was unsere Testergebnisse mit gemessenen 48 Kilometern und einem hochgerechneten Verbrauch von 22,5 kWh/100 km so gar nicht bestätigen. Dennoch bleibt der Franzose mit dem Datenblatteintrag förderfähig und erspart dem Käufer 3750 Euro.

Schnellladen mit 7,4 kW



Geladen wird serienmäßig mit 3,7 kW, was an der Haushaltssteckdose sieben Stunden in Anspruch nimmt. Optional gibt es einen Onboard-Lader mit 7,4 kW, der die Zeit an einer öffentlichen AC-Ladesäule oder einer entsprechenden Wallbox auf etwa dreieinhalb Stunden verkürzt.

Während der Fahrt wird beim Rekuperieren natürlich auch Roll-und Bremsenergie in den Akku überführt. Schön wäre es, wenn der Wechsel zwischen Energiesammeln und Stoppen etwas harmonischer vonstatten ginge. So stolpert der Aircross immer etwas ungelenk an die Kreuzung.

Alle Fahrgäste sind gut untergebracht



Alles andere als ungelenk ist für die Fahrgäste der Einstieg in den Franzosen. Die Türen öffnen weit, Fahrer und Beifahrer nehmen auf dem von Citroën nicht zu Unrecht als "Comfort Sitze" bezeichneten Gestühl Platz, und Reisende in der zweiten Reihe finden auf drei Einzelsitzen ihr Auskommen. Zwar sind die, ob des darunter liegenden Akkus, etwas höher gelegen. Aber dadurch, dass der Aircross mit 1,69 Metern ausreichend hoch baut, finden auch Köpfe größerer Personen ihren Raum. Ein Plus ist, dass sich die Sitze in Längsrichtung um 15 Zentimeter verschieben lassen.

Das alles ist komfortabel, passt sehr gut zu dem immer noch eigenwillig gestalteten, aber fast schon edel anmutenden Innenraum. Da gibt es Steppnähte, Ledernachbildungen, Chromleisten und sehr angenehm zu berührende Plastikteile. Weitere Details zum Hybrid-Citroën gibt es in der Bildergalerie.