D iesen Test starten wir mit dem Zeige- und dem Mittelfinger. Nicht etwa, dass wir mit dem einen Finger auf den neuen Franzosen-SUV zeigen und mit dem anderen andeuten, was wir von ihm halten. Nee, dafür ist das Auto zu gut, sein iesen Test starten wir mit dem Zeige- und dem Mittelfinger. Nicht etwa, dass wir mit dem einen Finger auf den neuen Franzosen-SUV zeigen und mit dem anderen andeuten, was wir von ihm halten. Nee, dafür ist das Auto zu gut, sein Design zu aufregend. Hier geht es um die Federung, wir befinden uns am Heck, drücken mit Zeige- und Mittelfinger auf den Stoßfänger. Tatsächlich geht der Wagen ein kleines Stück in die Knie – und wir sind gespannt, wie sich die Advanced-Comfort-Federung auf der Schlagloch-Piste schlägt!

Beim Design hebt sich der Aircross vom Marktumfeld ab

Neuer Konkurrent: Mit 4,50 Metern Länge wildert der C5 Aircross im Revier von VW Tiguan und Co. Wir dürfen vorstellen: Citroën C5 Aircross , der technische Bruder von Peugeot 3008 und Opel Grandland X , der ebenfalls auf der konzerneigenen EMP2-Plattform basiert. Mit 4,50 Meter Länge ist er ein typischer Vertreter der Kompakt-SUV-Liga und einen Zentimeter länger als der Bestseller VW Tiguan . Und doch so anders. Gucken Sie doch mal: Die flachen LED-Leuchten sitzen ganz weit oben, das Doppelwinkel-Markenzeichen geht direkt in die Motorhaube über, die Airbump genannten Rammschutz- Leisten an den Seiten sorgen für einen starken Kontrast. Insgesamt gibt es 30 Kombinationsmöglichkeiten aus sieben Karosseriefarben und drei Farbpaketen. Weißes Auto, schwarzes Dach, Airbumps mit roten Applikationen? Alles ist möglich. Und wir halten fest: Ein neuer Freigeist ist in der Stadt! Unserer ist in der Farbe Tijuca-Blau lackiert, fährt in der Top-Ausstattung Shine vor mit 181 Benziner-PS aus 1,6 Litern, mit Achtstufen-Wandlerautomatik und Vorderradantrieb.

Das Fahrwerk zeigt alte französische Tugenden

Komfortabel: Auf langen Wellen trägt einen der C5 wie eine Sänfte, kurze Wellen mag er dagegen nicht. Die wichtigste Frage klären wir schon jetzt: Was kostet der Spaß? Antwort: 36.690 Euro in der Ausstattungslinie Shine, und jetzt bitte nicht erschrecken. Denn Serie sind: 18-Zoll-Aluräder, Parkpiepser und Rückfahrkamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Licht. Und elektrische Sitzverstellung. Nur die Lederausstattung für 1100 Euro kommt dazu, fertig ist der pralle Luxus für 37.790 Euro. Nun aber los, ab auf die Buckelpiste, Federung checken. Auf dem Weg dahin glaubst du auf der Autobahn , im Luftkissenboot zu schweben. Das Flauschi-Fahrwerk bietet wirklich guten Komfort. Das liegt an den Stoßdämpfern. Die haben zusätzlich zu den üblichen mechanischen Anschlägen auch hydraulische. Die ermöglichen längere Federwege und sollen bei stärkeren Schlägen die aufgenommene Energie abfedern. Ob das auch auf der Landstraße klappt?

Jein. Auf langen Wellen ist der Aircross wirklich komfortabel, hier bügelt sein Fahrwerk jede Unebenheit weg. Nur kurze Wellen, also Flickenteppich bei Frostaufbrüchen, mag er nicht. Hier poltert die Vorderachse, hier werden die Fahrbahnunebenheiten in die Lenkung übertragen. Apropos: Sehr leichtgängig lässt sich der Citroën dirigieren, die Dynamiker unter uns würden sagen: gefühllos.

Fahrer und Beifahrer können im Citroën entspannen und genießen