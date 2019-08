L

ackierung in Knallfarbe, schwarze Anbauteile, Offroad-Reifen – fertig ist der Citroën Pössl Campster Cult mit Musketier-Tuning. Pünktlich zum Caravan Salon 2019 hat der Hersteller das "Kultmobil" nämlich als Sondermodell "Cult" herausgebracht. Zu erkennen ist es an der Farbe Lagoon-Blau, die es auch zur Einführung des Campster 2016 zu sehen gab. Zusätzlich ist der Campster Cult an verschiedenen schwarzen Dekorelementen und dem schwarzen Dach zu erkennen. Innen ziert das Design "Yumi" den Wohnbereich. Es zeichnet sich durch eine robuste und moderne Anmutung aus. Ebenfalls Serie im Kult-Campster: eine abnehmbare Anhängerkupplung, das Park-Paket und getönte Scheiben.