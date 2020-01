O

Das sind die Camper-Neuheiten 2020 zur Galerie

b Alkoven, Integrierter, Teilintegrierter, Campingbus oder Luxusmobil: Auf der Stuttgarter Urlaubsmesse Caravan Motor Tourismus (CMT) stehen vom 11. bis 19. Januar 2020 in sechs Ausstellerhallen alle neuen Wohnmobile , Wohnwagen und Reisetrends im Rampenlicht. Neben den alten Bekannten wie Knaus, Hobby , Bürstner und Carthago kommen auch einige Hersteller nach Stuttgart, die auf dem deutschen Markt noch nicht so bekannt sind. So stellt zum Beispiel der britische Marktführer Swift drei neue Baureihen mit Teilintegrierten unter dem Namen "Norden" vor. Außerdem neu: Erstmals gibt es auf der CMT die Halle Nummer 10, die sich ausschließlich um Campingbusse und kompakte Campervans mit oder ohne Aufstelldach kümmert. Mehr als 40 internationale Aussteller präsentieren hier ihre ausgebauten Vans, Campingmodul-Möbel oder passende Elektronik. Aber nicht nur Wohnmobile liegen voll im Trend, sondern auch Wohnwagen. Aussteller wie Fendt, Adria und Dethleffs zeigen ebenfalls ihre neuen und auch altbewährten Modelle. Neben den Produktneuheiten gibt es auf der Messe in Stuttgart auch viele Urlaubsziele zu entdecken. Partnerland ist dieses Mal Montenegro.