ehr als zehn Jahre nach dem Erlass greift seit Januar 2020 die: Die Autos eines Herstellers dürfen künftig im Schnitt nicht mehr alsausstoßen, sonst drohen heftige. Was machen die Hersteller? Sie passen ihrean. VW will durch den massiven Verkauf des E-Autos ID.3 densenken. Daimler nimmt beim leichten Smart die Benziner vom Markt , die Strafe kosten würden. Und auch Seat Mii und Skoda Citigo gibt's nur noch mit E-Antrieb. Aber was bedeutet der Grenzwert von 95 g CO2 genau? Welchezur Umgehung von Strafen gibt es? Und könnten diese indirekt über den Neuwagenpreis auchwerden? Antworten finden Sie in diesem Artikel