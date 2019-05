(dpa/cj) Das Elektro-SUV EQC soll erst der Anfang sein. Daimler will Mercedes zur CO2-neutralen Marke machen. Allerdings soll der Weg zu nachhaltiger Mobilität in mehreren Schritten zurückgelegt werden. Und er wird erst in 20 Jahren abgeschlossen sein: "Ambition 2039" heißt die Umsetzung der ganzheitlichen Unternehmensstrategie, die der jetzige Entwicklungsvorstand und zukünftige Vorstandsvorsitzende Ola Källenius am 13. Mai 2019 erläuterte. Am Ende dieses Prozesses dürfte auch der Verbrennungsmotor als Antriebsart ausgedient haben.Um das Ziel zu erreichen, plane man, nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge zu verkaufen, sagte der Leiter der Motorenentwicklung, Torsten Eder. Bis 2030 sollen es immerhin schon 50 Prozent sein. Eine zweite Bedingung sei, dass die Verbrennungsmotoren in den Hybrid-Fahrzeugen mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden könnten, die aus regenerativen Energien gewonnen würden und somit CO2-neutral seien, so Eder. Solche Kraftstoffe sind derzeit noch nicht am Markt verfügbar. Parallel arbeitet der Hersteller auch weiter an der Brennstoffzelle, zurzeit mit dem GLC F-Cell als Testobjekt.