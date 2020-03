Z ugegeben: Es gibt derzeit wichtigere Probleme als die mögliche Verschiebung einer Kfz-Zulassung. Ärgerlich ist es trotzdem, wenn das Wunschauto bald geliefert wird oder schon vor der Tür steht – und man darf es wegen fehlender Papiere nicht fahren. Wie Menschen in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens schränkt das neuartige Coronavirus auch Autobesitzer bei der Inbetriebnahme ihres Fahrzeugs vehement ein. Mancherorts, wie beispielsweise im Hochsauerlandkreis, sind Ämter und Kreisverwaltungen und damit auch Zulassungs- und Führerscheinstellen wegen interner Coronafälle sogar ganz geschlossen. ugegeben: Es gibt derzeit wichtigere Probleme als die mögliche. Ärgerlich ist es trotzdem, wenn dasbald geliefert wird oder schon vor der Tür steht – und man darf es. Wie Menschen in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens schränkt dasauch Autobesitzer bei dervehement ein. Mancherorts, wie beispielsweise im Hochsauerlandkreis, sind Ämter und Kreisverwaltungen und damit auch Zulassungs- und Führerscheinstellen wegen interner Coronafälle sogar ganz geschlossen.

Termine meist nur nach Vereinbarung

In den allermeisten Behörden, also auch in den Zulassungsstellen, gibt es Termine derzeit nur nach persönlicher Vereinbarung. Diese können meist telefonisch oder online gemacht werden. Der Grund ist, dass größere Menschengruppen in Warteräumen – wie auch in Kneipen, Konzertsälen oder Kinos – vermieden werden sollen. Kunden werden oft dazu aufgerufen, erst wenige Minuten vor ihrem Termin die behördlichen Räume aufzusuchen und somit unnötigen Kontakt zu anderen Besuchern zu vermeiden.

Besonders prekäre Lage in Berlin

Berlin ist laut bis auf Weiteres deutlich eingeschränkt". Neue Termine für Privatkunden werden derzeit nicht mehr vergeben, für Gewerbetreibende keine neuen Vorgänge mehr angenommen. In Köln dagegen gelten weiterhin die normalen Öffnungszeiten (Ausnahme der 16. März), allerdings nur unter Vorbehalt. Auch bei der Kfz-Zulassung in Leipzig gab es Stand 16. März keine Einschränkungen. In den Großstädten Hamburg, Stuttgart und München gelten die oben beschriebenen terminlichen Einschränkungen. In Deutschlands Hauptstadtist laut offizieller Mitteilung "der Dienstbetrieb des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten". Neue Termine für Privatkunden werden derzeit, für Gewerbetreibende keine neuen Vorgänge mehr angenommen. Indagegen gelten weiterhin die normalen Öffnungszeiten (Ausnahme der 16. März), allerdings nur unter Vorbehalt. Auch bei der Kfz-Zulassung ingab es Stand 16. März keine Einschränkungen. In den Großstädtengelten die oben beschriebenen terminlichen Einschränkungen.

Alternative Online-Zulassung – nicht überall