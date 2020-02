und zwei Millionen Pkw und Motorräder sind in Deutschland mit einem Saisonkennzeichen angemeldet. Die Fahrzeuge dürfen damit nur für einen bestimmten Zeitraum im Jahr genutzt werden, Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung werden dafür nur anteilig fällig. Doch wie funktioniert das Saisonkennzeichen eigentlich? Wie lange ist es gültig, wo kann man es bestellen, was kostet es, und was gilt für die Versicherung? Hier kommen die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Für alle, die ihr Fahrzeug nicht über das ganze Jahr nutzen wollen – zum Beispiel nicht während der Winterzeit. Oft sind es etwa Zweitwagen (Cabrios, Oldtimer/Youngtimer), Motorräder oder Wohnmobile, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen werden. Der Vorteil des Saisonkennzeichens: Das Fahrzeug muss nicht jedes Jahr an- und wieder abgemeldet werden. Das Saisonkennzeichen wird einmal beantragt und gilt dann automatisch für jede neue Saison. Und: Kfz-Steuer und Versicherungskosten werden nur für den Zeitraum berechnet, in denen das Fahrzeug genutzt wird.

Auf dem Schild steht der Gültigkeitszeitraum ganz rechts neben dem Erkennungszeichen. "04" und "10" heißt hier: Saison von April bis Ende Oktober.

Das kann der Fahrzeughalter selbst festlegen. Die Saison mussund kanndauern. Der Gültigkeitszeitraum wird in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein), in der Versicherungskarte und auf dem Kennzeichen selbst vermerkt. Auf dem Kennzeichen steht er ganz rechts neben der Kennzeichen-Nummer: Die Zahl über dem Trennstrich gibt den Monat des Saisonbeginns an, die Zahl unter dem Trennstrich den Monat, in dem die Saison endet. Oben "04" und unten "10" heißt: angemeldet von Anfang April bis Ende Oktober. Bei Motorrädern steht der Gültigkeitszeitraum mittig auf dem Kennzeichenschild, rechts neben der TÜV- und der Zulassungsplakette.