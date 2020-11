Nach der Einreise aus einem Risikogebiet kann das Gesundheitsamt den Rückkehrer auffordern, ein negatives Testergebnis vorzulegen. Oder es kann Sie auffordern, falls Sie über kein Testergebnis verfügen, einen Test zu machen. Die Pflicht zu einem Test entsteht erst, wenn das Gesundheitsamt dazu auffordert. Auch hier gilt das Recht des Bundeslandes, in dem man wohnt. So gilt beispielsweise in Bayern eine regelmäßige Testpflicht für Grenzgänger. Damit müssen sich Pendler und andere Menschen, die von Berufs wegen in ein Nachbarland fahren, jede Woche aufs Neue testen lassen.