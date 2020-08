Jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, kann sich innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Für Reisende, die sich in den 14 Tagen vor der Einreise in einem sogenannten Risikogebiet aufgehalten haben (gilt nicht für Durchreise), ist ein solcher Test seit 8. August 2020 Pflicht. Das gilt auch für Kinder, Grenz-Pendler sind davon nicht betroffen. Die Alternative ist eine 14-tägige Quarantäne. Der Test muss innerhalb von 72 Stunden gemacht werden. Möglich ist auch das Mitbringen eines negativen Testergebnisses in deutscher oder englischer Sprache, das höchstens 48 Stunden alt ist.