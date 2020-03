LautDeshalb auch der Namen: Centodieci bedeutet einhundertzehn auf Italienisch. Auf Basis des Chiron hat das Bugatti-Designteam um Achim Anscheidt eine völlig neue Karosserie gezeichnet, die den schmalen Grat zwischen Retro und Moderne meistert. Elementare Designfeatures des EB110, wie zum Beispiel der im Vergleich zum Chiron geradezu winzige Hufeisengrill oder auch die fünf ovalen Luftöffnungen hinter den Türen, sind eine neu interpretierte Hommage an den EB110.

Statt eines V12-Quadturbo des EB110 setzt der Centodieci auf den bekannten 8,0-Liter-W16, der im Sondermodell mit 1600 PS noch mal 100 PS mehr leistet als im Chiron. So soll der Centodieci in 2,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Aufgrund der Aerodynamik ist bei 380 km/h Schluss.

Cristiano Ronaldo ist Bugatti-Fan: Neben einem Chiron besitzt er außerdem diesen Veyron Grand Sport Vitesse.

Einer der zehn glücklichen Kunden sollDas berichtet thesupercarblog.com und bezieht sich auf nicht näher genannte Quellen.Ob CR7 also tatsächlich einer der zehn Centodieci-Kunden ist, wird sich frühestens 2021 herausstellen wenn die ersten Kundenfahrzeuge ausgeliefert werden. In seine Autosammlung würde der Centodieci jedenfalls gut passen, schließlich besitzt Ronaldo neben zahlreichen Sportwagen bereits einen 1200 PS starken Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse und einen 1500 PS starken Bugatti Chiron mit in die Kopfstützen eingesticktem CR7-Logo.