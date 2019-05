C

ristiano Ronaldo hat sich ein neues Spielzeug aus der PS-Liga der Supersportwagen gegönnt: einen McLaren Senna. Der Brite ist so etwas wie der Ronaldo unter den Autos, vereint einen extravaganten Look mit brachialer Kraft (800 PS) und hohem Tempo (340 km/h). Fast selbstverständlich, dass der Bolide auch extrem teuer ist: 922.500 Euro kostet die Grundausführung, durch Extras können noch bis zu 450.000 Euro (!) dazukommen. Auf den Fotos, die der Star von Juventus Turin stolz auf Instagram präsentiert, fällt vor allem das Gorilla-Glas in den Türen des McLaren auf. Dieses Extra steht mit 2820 Euro in der Aufpreisliste.