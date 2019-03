Crossland, 2008, T-Roc und Co: SUVs bis 25.000 Euro

D

er Mensch mag's bequem. So einfach erklärt sich der Erfolg der SUVs . Denn diese Art Auto macht es den Insassen einfach. Man steigt entspannt ein, weil die Sitze deutlich höher stehen als im normalen Pkw. Der Blick schweift in die Weite, weil man über die Dächer der anderen Autos schaut. Und das Einpacken ist auch entspannter. SUVs sind also Baldrian für die Autofahrer-Nerven, sollen die anderen doch mosern. Und damit auch der Geldbeutel nicht über Gebühr strapaziert wird, haben wir hier zwölf SUV-Empfehlungen bis 25.000 Euro für Sie – unter anderem den Opel Crossland X, den Peugeot 2008 oder den Neueinsteiger VW T-Roc.