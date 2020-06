Marktstart fĂŒr den frischen Cupra Ateca dĂŒrfte noch 2020 sein. Die Preise dĂŒrften unverĂ€ndert bleiben, derzeit startet das Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020 Nach dem regulĂ€ren Ateca bekommt auch die Sportvariante von Cupra ein Facelift . Neben dem aktuellen Markengesicht und dem neuesten Infotainment mit Sprachsteuerung umfasst das auch ein neues Lenkrad.. DiedĂŒrften unverĂ€ndert bleiben, derzeit startet das SUV bei 44.140 Euro.

Neue Front fĂŒr den Sport-Ateca

An der Front des Cupra Ateca Ă€ndert sich dagegen einiges. Am auffĂ€lligsten ist dabei die neue SchĂŒrze. Der Cupra-Schriftzug in Großbuchstaben im unteren Bereich entfĂ€llt, dafĂŒr wird der untere Lufteinlass optisch grĂ¶ĂŸer. Dieser ist nun nicht mehr durch eine waagerechte Querstrebe zweigeteilt, sondern bilden eine Einheit und ist mit einem Diffusor in Aluminiumoptik ausgestattet. Der Grill wĂ€chst und bekommt einen breiteren Rahmen in dunklem Chrom, wĂ€hrend die LED-Scheinwerfer schmaler werden. Grill und Lufteinlass werden durch ein neues, rautenförmiges Gitter verschlossen. Am Heck Ă€ndert sich optisch bis auf die nun kupferfarbenen Endrohre nichts. Unter ihrem Glas hat sich allerdings etwas bei der Technik der RĂŒcklichter getan: Sie sind nun mit einem dynamischen Blinker ausgestattet. Die neuen SchĂŒrzen machen den Cupra Ateca einen Zentimeter lĂ€nger, sodass er jetzt auf 4,387 Meter kommt. In der Höhe verliert er zwei Millimeter, das Auto ist jetzt knapp 1,60 Meter hoch. Bei Breite (1,84 Meter) und Radstand (2,63 Meter) Ă€ndert sich nichts.

Neues Lenkrad und Infotainment

Über das neue Lenkrad wird das Auto gestartet, und es lassen sich die Fahrmodi auswĂ€hlen. Der Cupra Ateca bekommt mit dem Facelift ein neues Lenkrad. Das ist nun mit zwei runden, kupferfarben umrandeten Knöpfen ausgestattet. Mit dem rechten Knopf lĂ€sst sich der Motor starten, links befinden sich die Fahrmodi. Außerdem sind die Knöpfe auf den Querstreben jetzt ebenfalls oben und unten von zwei kupferfarbenen Leisten eingerahmt. Die Schaltpaddle werden etwas grĂ¶ĂŸer und sind mittiger angebracht. Mit dem Facelift fĂŒhrt Cupra serienmĂ€ĂŸige Schalensitze ein und tauscht die Zierelemente auf Armaturenbrett und TĂŒrtafeln gegen dunkles Aluminium. Die Sitze sind in der Topausstattung mit Leder bezogen und lassen sich elektrisch verstellen. Der Fahrersitz hat dabei eine Memory-Funktion. Die spannendste Änderung im Innenraum:Mit dem rechten Knopf lĂ€sst sich der Motor starten, links befinden sich die Fahrmodi. Außerdem sind die Knöpfe auf den Querstreben jetzt ebenfalls oben und unten von zwei kupferfarbenen Leisten eingerahmt. Die Schaltpaddle werden etwas grĂ¶ĂŸer und sind mittiger angebracht. Mit dem Facelift fĂŒhrt Cupra serienmĂ€ĂŸige Schalensitze ein und tauscht die Zierelemente auf Armaturenbrett und TĂŒrtafeln gegen dunkles Aluminium. Die Sitze sind in der Topausstattung mit Leder bezogen und lassen sich elektrisch verstellen. Der Fahrersitz hat dabei eine Memory-Funktion.

Die Endrohre der Akrapovic-Abgasanlage sind beim Ateca-Facelift kupferfarben. Das neue System lĂ€sst sich jetzt auch per Sprachbefehl steuern und wird ĂŒber "Hola Hola" aktiviert. Apple CarPlay und Android Auto lassen sich jetzt kabellos verbinden, und der Cupra Ateca bekommt eine eigene SIM-Karte, mit der sich im eigenen Store weitere Apps fĂŒr das Infotainment downloaden lassen. Außerdem ermöglicht die Technik Echtzeit-Infos zu Wetter oder Navigation und den Zugriff aufs Auto per Smartphone. Mit einer speziellen App lĂ€sst sich beispielsweise aus der Ferne der Standort des Autos ermitteln oder ĂŒberprĂŒfen, ob das Licht aus und die TĂŒren verschlossen sind. Sollte letzteres nicht der Fall sein, kann man das natĂŒrlich per Smartphone Ă€ndern. NatĂŒrlich bekommt auch der Cupra das im Facelift des regulĂ€ren Ateca vorgestellte, neue Infotainment. Das besteht aus einem 10,25 Zoll großen digitalen Cockpit, das man natĂŒrlich frei konfigurieren kann, und einem von acht auf 9,2 Zoll gewachsenen Zentralbildschirm. Statt Knöpfen links und rechts hat der jetzt auf der Fahrerseite eine Touchleiste, mit der man schnell in wichtige MenĂŒs kommt.Apple CarPlay und Android Auto lassen sich jetzt kabellos verbinden, und der Cupra Ateca bekommt eine eigene SIM-Karte, mit der sich im eigenen Store weitere Apps fĂŒr das Infotainment downloaden lassen. Außerdem ermöglicht die Technik Echtzeit-Infos zu Wetter oder Navigation und den Zugriff aufs Auto per Smartphone. Mit einer speziellen App lĂ€sst sich beispielsweise aus der Ferne der Standort des Autos ermitteln oder ĂŒberprĂŒfen, ob das Licht aus und die TĂŒren verschlossen sind. Sollte letzteres nicht der Fall sein, kann man das natĂŒrlich per Smartphone Ă€ndern.

Felgen von der Special Edition

Die Assistenten gleichen denen des regulĂ€ren Ateca: Ein aktiver Abstandsassistent, ein Spurhalteassistent, ein Pre-Crash-Assistent (strafft unter anderem die Gurte und schließt die Fenster bei einem drohenden Unfall), ein Auspark-Assistent und ein AnhĂ€ngerassistent werden jetzt angeboten. Außerdem gibt es unter anderem die von der Ateca Special Edition bekannten 19-Zoll-Felgen mit kupferfarbenen Elementen und verschiedene weitere neue RĂ€der.

Facelift sprintet schneller

Trotz Facelift Ă€ndert sich nichts am Motor. Es bleibt beim Zweiliter-Benziner mit 300 PS und 400 Nm. Geschaltet wird weiterhin ĂŒber ein Siebengang-DSG. DafĂŒr hat Cupra die Höchstgeschwindigkeit um zwei km/h auf 247 km/h angehoben. Und auch der Sprint von null auf 100 km/h geht mit dem Facelift zĂŒgiger: Bisher benötigte der Sport-Ateca 5,2 Sekunden, das Facelift schafft das in 4,9 Sekunden. Das SUV gibt es nach wie vor mit Front- oder Allradantrieb.