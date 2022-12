Sportlicher Elektro-Kompaktwagen mit schickem Design gefällig? Dann ist der Cupra Born eine gute Wahl. In der Basis leistet der Spanier bereits 150 kW (204 PS) und schafft so eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Die 100 km/h erreicht der Born in 7,3 Sekunden. Die 58-kWh-Batterie soll eine Reichweite von 425 Kilometern ermöglichen. Der Preis: 39.370 Euro. Privatkunden können aktuell aber auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen.