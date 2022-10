35.090 Euro kostet der beliebte Cupra Formentor in der Basisausstattung. Dafür gibt es das sportlich gestylte SUV mit einem nicht ganz so aufregenden 150-PS-Benziner. Trotz guter Serienausstattung landet man mit ein paar Extras schnell bei 40.000 Euro und mehr. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, der sollte sich das aktuelle Leasingangebot zum Formentor genauer anschauen. Es gelten allerdings strenge Auflagen!