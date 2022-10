2020 hat Cupra mit dem Formentor einen echten Kassenschlager präsentiert. Das erste eigenständige Modell der Spanier erfreut sich bis heute sehr großer Beliebtheit, was nicht nur an der exotisch-sportlichen Optik, sondern auch an der großen Motorenpalette liegt: Vom 150 PS starken Benziner oder Diesel über zwei unterschiedlich starke Plug-in-Hybride bis hin zum 310 PS starken Topmodell ist für die meisten Fahrertypen etwas dabei.