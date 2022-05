Wir gehen auf die Langstrecke. Mit einem 390 PS starken SUV-Coupé zum großen Kilometerfressen. Das Ziel: 30.000 Kilometer in nur ein paar Monaten. Kein Problem, der Terminkalender ist voll, und auch als Fotografenfahrzeug für Fahraufnahmen scheint der Cupra gut geeignet. Doch nur als Transportmittel und Fotografenauto ist unser neuer 30.000-Kilometer-Testwagen natürlich nicht gedacht.

Wir wollen wissen, wie sich das Auto im ganz normalen Alltag schlägt. Wie schnell einem die Sitzheizung im Winter den Popo heizt, wie sich der Allradler auf Schnee und Eis schlägt, ob so ein Fünfzylinder-Turbo wirklich ein Schluckspecht ist und, und, und…

Und so übernehmen wir im November DA-RE 9436, brandneu, 1200 Kilometer auf der Uhr. Direkt geht es auf die ersten Dienstreisen. Einfach herrlich, wenn du früh den Fünfer zündest, beim Kaltstart die Tiefgarage in Wallung bringst und dich dann auf der Autobahn im Cupra-Modus manuell durch das Getriebe kickst. Selbst nach vierstündiger Fahrt kommt keine Langeweile auf, auch nicht nach einer Woche, nicht nach einem Monat. Mit diesem Cupra geht man einfach immer gern auf Tour. Das Ding sieht gut aus, und es passt trotz des flachen Dachs viel hinein.

Während Vollgas den Verbrauch anfangs leicht auf über 20 Liter treibt und so schnell Kritik am zu kleinen 55-Liter-Tank aufkommt, sinkt der Durst der zweieinhalb Liter Hubraum im normalen Alltag auf knapp über zehn Liter pro 100 Kilometer. Nicht gerade wenig, aber angesichts der gebotenen Leistung und des Tempos, mit dem der Formentor bisher meist bewegt wurde, geht der Wert in Ordnung.