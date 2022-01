Ein Spanier mit Audi-Genen – da war doch mal was? Wir erinnern nur an den Seat Exeo , der ab 2008 mit der Technik des bereits abgelösten A4 (B7 ) vorfuhr, nur günstiger. Keine so schlechte Idee, aber getragene Kleider machen eben keine Bestseller. Der Exeo blieb mit etwas über 22.000 Zulassungen bei uns eher ein Exot.

Fünfzylinder auch der Topversion des traditionsreichen Turbomotor hüten die Ingolstädter sonst wie Gollum seinen goldenen Ring. Nun steht er also da, der VZ5, und schaut grimmig drein. Kenner bemerken die mattschwarzen anstatt der sonst grauen Akzente um die Lufteinlässe herum, samt Spoilerlippe und den leicht veränderten Querstreben aus Echtcarbon. Heute, 14 Jahre später, sieht das alles ganz anders aus. Seat verkauft hierzulande zusammen mit Cupra über 100.000 Fahrzeuge jährlich, ist selbstbewusst. Und die Spanier haben nun tatsächlich Audi überredet, den legendärenauch der Topversion des Cupra Formentor zu spendieren. Denhüten die Ingolstädter sonst wie Gollum seinen goldenen Ring. Nun steht er also da, der VZ5, und schaut grimmig drein. Kenner bemerken die mattschwarzen anstatt der sonst grauen Akzente um die Lufteinlässe herum, samt Spoilerlippe und den

Eine Gruppe älterer Damen geht vorbei, eine bleibt stehen, blickt verwundert auf das Nummernschild. Beim Druck auf den Startknopf am Lenkrad trötet der Cupra ihr frech zu – seine Zielgruppe dürfte wohl einige Jahre jünger sein. Wird der Fünfzylinder so viel jugendlichem Übermut gerecht? Er liefert zumindest ein fettes Fahrspaß-Plus. Der Klang? Über jeden Zweifel erhaben. Sonor röhrend bei tiefen, schrill schreiend bei hohen Drehzahlen, peitscht er den Crossover mittels Launch Control in 4,2 Sekunden auf 100 km/h, hält die Werksangabe. Bis Tempo 200 vergehen 15,5 Sekunden.

Fast 400 PS und verstellbares Fahrwerk



390 PS und 480 Newtonmeter spielt aber eine mindestens ebenso große Rolle. Und hier kommt der neue Torque-Splitter an der Hinterachse zum Einsatz. Zwei Kupplungen ersetzen die Haldex-Kupplung und das Hinterachsdifferenzial, die Räder lassen sich nun einzeln mit Kraft versorgen. Vorteil: Kaum noch Untersteuern, hier kommt das Heck! Im Drift-Modus leitet das System Kraft vor allem an das kurvenäußere Hinterrad, einsteigen und quer fahren. Aber auch im normalen, sportlichen Betrieb gibt es Vorteile. Weniger ESP-Eingriffe zum Beispiel – bei plötzlichem Übersteuern unter Last wird das innere Rad beschleunigt, anstatt es abzubremsen. In engeren Kurven drückt das Heck leicht nach außen, das Grip-Niveau beeindruckt selbst auf am breiten Verstellbereich der Dämpfer freuen. Den richtigen Ganzjahresreifen finden Sie in unserem Test! Die Verwaltung derspielt aber eine mindestens ebenso große Rolle. Und hier kommt der neue Torque-Splitter an der Hinterachse zum Einsatz. Zwei Kupplungen ersetzen dieund das Hinterachsdifferenzial, dielassen sich nun einzeln mit Kraft versorgen. Vorteil:, hier kommt das Heck! Imleitet das System Kraft vor allem an das kurvenäußere Hinterrad, einsteigen und quer fahren. Aber auch im normalen, sportlichen Betrieb gibt es Vorteile. Weniger ESP-Eingriffe zum Beispiel – bei plötzlichem Übersteuern unter Last wird das innere Rad beschleunigt, anstatt es abzubremsen. In engeren Kurven drückt das Heck leicht nach außen, das Grip-Niveau beeindruckt selbst auf Winterreifen . Wer im Comfort-Modus fährt, darf sich trotz 20-Zöllern

Zoom Sind das Schweißperlen? Nein, nur Regentropfen. Schicker Flitzer, dieser Cupra Formentor VZ5!





Auf Augenhöhe mit Audi RS 3, auch beim Preis



so geschliffen wie bei Audi wirkt manches nicht. Das Getriebe ruckt beim Anfahren schon mal unschön, hält im Cupra- Modus Gänge unnötig lange. Lenkung und Gaspedal dürften sich gern etwas fester anfühlen. Außerdem trinkt der VZ5 mit 11,9 Liter Super Plus ziemlich hemmungslos. Alle Antriebsteile richtig auf den Fünfender abzustimmen, darin hat Audi einfach mehr Erfahrung. Aber: Weil der VZ5 die gleichen Komponenten aufweist und ähnlich viel kostet, muss er sich den Vergleich mit dem RS 3 und RS Q3 gefallen lassen – und. Dasruckt beim Anfahren schon mal unschön, hält im Cupra- Modus Gänge unnötig lange. Lenkung und Gaspedal dürften sich gern etwas fester anfühlen. Außerdem trinkt der VZ5 mitziemlich hemmungslos. Alle Antriebsteile richtig auf den Fünfender abzustimmen, darin hat Audi einfach mehr Erfahrung.

Ob dieses Auto reißenden Absatz finden wird? Es bleibt wohl eher ein Liebhaberstück. Und für Europa ist nach 7000 Exemplaren eh Schluss. Damit bleibt auch der VZ5 ein Exot – anders als der Exeo damals aber mit Absicht.