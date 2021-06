ndlich mal ein! Den beliebten Cupra Formentor gibt es alsimmer wieder zu attraktiven Leasingkonditionen, allerdings richten sich diese Angebote fast ausschließlich an Gewerbetreibenden. Jetzt gibt es dasmitauch im Privatleasing und das schon

Inzwischen umfasst die– und die fünfte ist schon angekündigt. In der Basisversion 1.5 TSI leistet das erste eigenständige Modell der jungen Marke 150 PS und ist wahlweise mit Sechsgang-Handschaltung () oder Siebengang-DSG (33.290 Euro) zu haben. Zusätzlich sind gleich zwei Plug-in-Hybride erhältlich. Die Kunden haben die Wahl zwischen dem(ab 39.890 Euro) und dem(43.230 Euro). Das neue Topmodell ist der Formentor VZ5 mit dem legendären Audi-Fünfzylinder und 390 PS . Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid aktuell für. Zwar wird eine einmaligefällig, doch die wird bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vollumfänglich erstattet. Voraussetzung für die vollständige Rückzahlung ist eine, die beim Formentor-Deal erfüllt wird.

Wallbox + Ökostrom in der AUTO BILD-Edition

Dieangegeben und lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen. Vielfahrer sollten vor Vertragsabschluss größere Kilometerpakete beim Leasinggeber anfragen. Die Bereitstellungskosten liegen bei 892,50 Euro brutto, sodass sich die(133 Euro x 24 plus 892,50 Euro) belaufen. Dafür gibt es den Cupra Formentor in der Basisausstattung. Serienmäßig an Bord sind ACC, Drei-Zonen-Klimaautomatik, 18-Zoll-Felgen, Spurhalteassistent LED-Scheinwerfer , Virtual Cockpit und mehr. Gegen Aufpreis ist die Ausstattung anpassbar, da es sich bei dem Cupra um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeug mit etwa fünf Monaten Lieferzeit handelt.