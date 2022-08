SUV kommt mit klassischem Benzin- und Dieselantrieb – und auch als Plug-in-Hybrid. Das Topmodell ist der

Der Formentor ist der erste echte Cupra und ebnete damit den Weg für den Born Tavascan und Urban Rebel . Daskommt mit klassischem Benzin- und Dieselantrieb – und auch als Plug-in-Hybrid. Das Topmodell ist der Cupra Formentor VZ5 – also mit fünf statt vier Zylindern. Der VZ5 leistet stolze 390 PS, kostet jedoch auch mindestens 64.785 Euro. Wem vier Zylinder und 150 PS reichen, sollte sich diesen Leasing-Deal einmal genau anschauen.





Dafür kann der Spanier drei Jahre lang insgesamt 30.000 Kilometer gefahren werden. ( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Cupra Formentor 1.5 TSI mit Frontantrieb und manuellem Sechsgang-Getriebe aktuell für günstige 169 Euro brutto pro Monat leasen

Drei Jahre lang Cupra Formentor für 9564 Euro fahren

Zusätzlich zu den monatlichen Kosten müssen Kunden jedoch eine Sonderzahlung von 2490 Euro brutto leisten. Dazu kommen noch die Bereitstellungskosten in Höhe von 990 Euro. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 9564 Euro brutto (36 mal 169 Euro plus 2490 Euro plus 990 Euro). Optional kann für 49,99 Euro brutto monatlich ein Sorglos-Paket gebucht werden. Darin inkludiert sind ein saisonaler Räderwechsel sowie Wartungs- und Verschleißarbeiten.

Der Cupra Formentor ist frei konfigurierbar, kommt serienmäßig bereits mit einigen Highlights: Multifunktionslenkrad aus Leder, Suprhalteassistent, Müdigkeitswarner, Einparkhilfe hinten, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Keyless-Go, 10-Zoll-Multimediadisplay und Drei-Zonen-Klimaanlage.