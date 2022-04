PS ). Die Reichweite von 52 Kilometern haben. Geschäftskunden können den Spanier entweder für 42.140 Euro kaufen oder auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen. Der Cupra Leon Sportstourer VZ kommt mit stolzen 180 kW (245). Die Leistung zieht er aus einem 1.4-Liter-Benzinmotor und einem Elektromotor. Nach WLTP soll der Leon so eine rein elektrischevon 52 Kilometern haben. Geschäftskunden können den Spanier entweder für 42.140 Euro kaufen oder auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen.





( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Geschäftskunden den Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid aktuell für 199 Euro netto pro Monat leasen . Wie bei den meisten Plug-in-Hybrid-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 4500 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet. Doch es ist etwas Vorsicht geboten, denn die volle Erstattung gilt nur bei Fahrzeugen, die noch 2022 ausgeliefert und zugelassen werden.

Da die unverbindliche Lieferzeit des Cupra Leon bei 9,5 Monaten liegt — das Auto also erst Anfang 2023 bereit steht — erhalten Kunden nicht die gesamte Sonderzahlung zurück. Nach jetzigem Stand wird die BAFA-Prämie ab dem 1. Januar 2023 auf einen Betrag von 2250 Euro reduziert, sodass Kunden eine einmalige Sonderzahlung von 2250 Euro einkalkulieren sollten.

Zwei Jahre Cupra Leon Sportstourer für 7789 Euro fahren



Die Vertragslaufzeit (24 Monate) des Cupra Leon Sportstourer sowie die Freikilometer (10.000) sind bereits festgelegt. Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommt eine einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 763 Euro netto hinzu. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 7789 Euro (24 mal 199 Euro plus 2250 Euro plus 763 Euro).

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Dafür gibt es einen frei konfigurierbaren Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid. Zu den Ausstattungshighlights gehören ein beheizbares Lenkrad, 19-Zoll-Leichtmetallräder, eine Müdigkeitserkennung, Sportsitze vorne, LED-Scheinwerfer und das Chrom-Paket.