Der Cupra Leon Sportstourer VZ verfügt über ein Siebengang-DSG und schafft den Standardsprint in stolzen 5,7 Sekunden, maximal sind 250 km/h drin. So ein Allrounder hat natürlich auch seinen Preis – los geht's beim VZ mit 42.630 Euro.

Das Basismodell des Cupra Leon ST kostet mindestens 38.780 Euro. Doch Privatkunden können aktuell einen Großteil dieser Summe umgehen und auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Cupra Leon Sportstourer VZ aktuell für 339 Euro brutto pro Monat leasen . Leider müssen sich die Kunden auf eine lange Lieferzeit von zehn bis zwölf Monaten einstellen.

Zwei Jahre Cupra Leon ST VZ fahren für 9960 Euro

Die monatliche Rate fällt mit 339 Euro bei 48 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern jährlich am günstigsten aus. Alternativ kann auch eine Vertragslaufzeit von 36 (365 Euro brutto) oder 24 Monaten (415 Euro brutto) gewählt werden.

Auch die jährliche Laufleistung kann angepasst werden: 15.000 km (365 Euro brutto) oder 20.000 km (385 Euro brutto) sind ebenfalls möglich.

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommt eine einmalige Zahlung der Bereitstellungskosten in Höhe von 890 Euro brutto. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 9960 Euro brutto (24 mal 415 Euro plus 890 Euro).

Die Bereitstellungskosten in Höhe von 890 Euro brutto gelten ausschließlich bei einer Abholung in der Autostadt Wolfsburg. Wird der Cupra Leon in Süddeutschland direkt beim Händler abgeholt, belaufen sich die Bereitstellungskosten auf 990 Euro brutto.

19-Zoll-Leichtmetallräder und Schalensitze serienmäßig