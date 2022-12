So sieht "energiegeladen, ideenreich und modern" aus

Beim Exterieur wartet der Cupra-Schriftzug in Schwarzchrom oder Frontgrill, Verkleidungsteile, Außenspiegelkappen und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Sportschwarz matt auf den neuen Besitzer. Hinzu kommt die neue Lackierung Cliff Grey.

"Black Ambient"-Design im Innenraum

Beim Ateca sorgen die Außenfarben Magic Black und Dark Camouflage in Kombination mit den neuen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in zweifarbigem Mattschwarz und Kupfer – einschließlich kupferfarbener Brembo-Bremssättel – für einen besonderen Look. Im Innenraum nimmt man auf den zweifarbigen Schalensitzen in Dinamica-Schwarz und Shark Grey Platz.