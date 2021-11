Auch wenn die Tage immer kürzer werden und die meisten Wohnmobile schon im Winterschlaf sind, lohnt sich ein Blick auf die Camping-Deals, die momentan dank des Cyber Mondays bei Amazon , eBay und Co im Angebot sind. Denn auch wenn der Black Friday vorbei ist, warten hier noch viele Schnäppchen.

Amazon

Für immer mehr Leute ist das Wohnmobil oder der Caravan das Zuhause auf Rädern – zumindest für einige Wochen im Jahr. Doch beim Campen ist man auf viele clevere Gadgets angewiesen, da man weniger Platz zur Verfügung hat als in einer Wohnung oder in einem Haus. Viele dieser Gadgets sind dank des Cyber Mondays gerade besonders günstig erhältlich. So gibt es beivon der Markemit 40 Liter Fassungsvermögen. Die Kühltasche ist mit Tragegriffen ausgestattet und kann somit prima als Begleiter für das Picknick unterwegs dienen. Aktuell ist die Kühltasche mit satten 41 Prozent Rabatt für nur 26,72 Euro erhältlich! 30 Prozent Rabatt gibt es bis Mitternacht noch auf das Camper-Navi, das Routen nach Fahrzeuggewicht und -Größe berechnet. Aktuell ist es für 279 Euro anstatt für 399 Euro erhältlich - das ist eine Ersparnis von über 120 Euro!