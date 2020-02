on null auf hundert in 1,9 Sekunden! Das verspricht das Start-up Czinger für sein erstes Auto, den 21C. Noch gibt es ansonsten nur wenig Infos:Wie stark der Verbrenner und der oder die Elektromotoren jeweils sind, ist noch offen. Czinger verkündet lediglich, das man den Antrieb selbst entwickelt habe. Spannend ist das Sitzkonzept des 21C: Die Passagiere sitzen hintereinander statt nebeneinander.

Einige Teile der Karosserie des Czinger 21C stammen aus dem 3D-Drucker.

Die Optik mit den aerodynamischen Anbauteilen erinnert etwas an einen Le Mans-Renner,. Genauere Infos zum Czinger-Hypercar gibt es wohl erst zur Premiere auf dem Autosalon in Genf (5. bis 15. März 2020). Der Name 21C steht übrigens für 21. Century, also 21. Jahrhundert, und soll bekräftigen, dass Czinger den Sportwagen komplett neu und für die heutige Zeit gedacht hat. Entwickelt wurde das Auto in Los Angeles, zum Team von Czinger gehören unter anderem Designer und Ingenieure, die zuvor bei Koenigsegg gearbeitet haben.