Nachdem in den letzten Monaten die verschiedensten Marken ihr Logo geändert haben ( zuletzt hat Peugeot einen neuen Löwen eingeführt ), findet auch Dacia , dass es an der Zeit ist, das eigene Emblem zu überarbeiten. Wie das Logo aussehen wird, hat man bereits mit der Studie Bigster gezeigt.Beide Buchstaben sind eckig gestaltete, was das Design deutlich aggressiver und robuster wirken lässt als beim aktuellen Logo mit stilisiertem Wappen und blauem Schriftzug.