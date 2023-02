Was Lamborghini Bugatti und Co können, kann Dacia schon lange! Streng limitierte Sondereditionen kennt man eher von hochpreisigen Autoherstellern. Aber auch am vernünftigen Ende der Auto-Skala gibt es in begrenzter Stückzahl aufgelegte Sammlerstücke: So bringt Dacia zum wiederholten Mal ein Sondermodell des Duster auf den Markt. Mit umfangreicher Ausstattung und einem auffälligen Speziallack!