I

n Großbritannien gibt es den Dacia Duster und die Stepway-Ausführungen von Sandero und Logan MCV in einer Sonderausstattung. Sie heißt "SE Twenty" und basiert auf der zweithöchsten Linie "Comfort". Außen erkennt man die Autos an einer Dekorfolie im unteren Bereich der Türen, an den schwarzen Spiegelkappen und blauen Radnabendeckeln.