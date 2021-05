eine Abmessungen machen denzur automobilen Burg: 5,16 Meter lang, zwei Meter breit und 1,8 Meter hoch. Mitist das siebensitzige Luxus-SUV auch entsprechend schwer. So kommt es wohl nicht von ungefähr, dasskein waschechtes M-Modell anbietet. Etwas Ähnliches kommt erstbeim X7 bildet der M50i die Spitze. Was dessen PS-Zahl angeht, kannAbhilfe schaffen. Der Schweizer Tuner hebt die Leistung aufund sorgt per Klappenauspuff für mehr Stimmvolumen.

Das Digitalcockpit hat Dähler so umprogrammiert, dass der Tacho jetzt bis 330 km/h geht. ©Dähler

In Sachen Räder hat Dähler hauseigene Schmiedefelgen namens CDC1 im Programm. Die Felgen haben die mächtigen Dimensionenund sind in verschiedenen Farben und Finishes zu haben. Bezogen sind sie wahlweise mit 295/35er- Reifen oder 285/35er vorne und 325/30er an der Hinterachse. Per Elektronikmodul wird der X7 tiefergelegt. Im Innenraum sorgen neue Fußmatten, Alu-Pedale und eine neue Tachoskala bis 330 km/h für etwas mehr Sport-Flair. Preise verrät der Tuner auf Anfrage. Wirklich günstig werden dürfte es angesichts vonfür einen BMW X7 M50i aber nicht.