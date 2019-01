Daimler Trucks sieht große Chancen im "Platooning": Lkw-Konvois, die unter anderem den Verbrauch senken sollen.

Voll autonomen Lkw soll es auch möglich sein, in einem Fahrzeugverband zu fahren. Dabei bilden zwei oder mehrere Fahrzeuge einen eng an eng fahrenden Konvoi. Diese Formation nennt sich auch "Platooning". Für europäische Straßen schwer realisierbar, soll es vor allem auf den weiten Straßen Amerikas zu mehr Effizienz führen. Daimler testete dieses Verfahren vor einiger Zeit schon mit heutigen Lkw, stellte aber fest, dass es aktuell eher mehr Sprit verbraucht, als es einspart. Äußere Einflüsse brachten die Lastwagen dazu, den Verband zu verlassen. Dadurch musste der hintere Lkw wieder aufschließen. Diese Aktion verbrauchte mehr Kraftstoff , als der anschließende Windschatten einsparte. Autonom fagrende Trucks können sich besser abstimmen und erreichen so eine höhere Effizienz.