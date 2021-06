as Filmen mit Dashcams im Auto ist seit dem 15. Mai 2018 in Deutschland erlaubt. Damals hatte der Bundesgerichtshof die Videobeweise erstmals vor Gericht zugelassen (Az.VI ZR 233/17). Seit dem wächst die Beliebtheit der kleinen Autokameras. Kein Wunder - sie filmen das Verkehrsgeschehen und können im Falle eines Unfalls wertvolle Beweise liefern, um die Schuldfrage zu klären.

Laut Dashcam-Hersteller Nextbase tragen sie außerdem zur Verkehrssicherheit bei, deswegen nutzt das Unternehmen auch den Anlass des Tags der Verkehrssicherheit am 19. Juni, um auf das Thema Dashcam aufmerksam zu machen: "Je mehr Aufmerksamkeit wir dem Thema Sicherheit im Straßenverkehr widmen, desto eher erreichen wir die nötige Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. Raser, Drängler oder in anderer Weise rücksichtslose Fahrer, erhöhen das Potential für gefährliche Zwischenfälle. Dashcams zeichnen auch das eigene Fahrverhalten auf und führen so nachweislich zu einer umsichtigeren Fahrweise. Das bestätigen unsere Auswertungen mit Versicherern", erklärt Stefan Zeltner, Head of Sales Deutschland bei Nextbase. Um die Aussage zu belegen hatte Nextbase mit zwei Versicherern in Großbritannien ein Test-Programm gestartet: Das Fahrverhalten von 200 Versicherungsnehmern wurde über einen Zeitraum von einem halben Jahr jeweils mit und ohne Dashcam aufgezeichnet und ausgewertet. Das Ergebnis: Bei über zwei Drittel der Fahrer erhöhte sich die Fahrsicherheit mit dem Einbau einer Dashcam.