Kennen Sie das? Wenn einem einfach nichts zu einem Thema einfällt, man einfach sprachlos ist. Genau so ging es uns, als sich unser allzeit geliebter Freund anschickte, sich zu verabschieden. Wir reden hier nicht von einem Kollegen der Redaktion, obwohl er eigentlich auch dazugehört, wir reden hier von unserem treuen Begleiter VW Touran . WOB-CW 978 war Mitte 2017 als Dauertester aufgenommen worden und seither fast nonstop auf Achse. So beliebt, bei Fotografen wie bei Dienstreisenden, war noch keiner unserer Langzeit-Testwagen. Doch wie schon erwähnt, irgendwann war es Zeit, ihn zu verabschieden. Die mit Volkswagen vereinbarten 100.000 Kilometer waren Ende 2018 abgespult, es galt, Tschüss zu sagen. Und immer wieder keimten bei den Kollegen Diskussionen auf, ob man den Touran nicht noch verlängern könne. Er habe doch bisher keinen Ärger gemacht. Die Verbräuche seien sensationell, das Fahrtenbuch voller Lobeshymnen. Irgendwann hat das auch Volkswagen zur Kenntnis genommen und kurzentschlossen weitere 50.000 Kilometer freigegeben. Ein geschätzter Kollege ist also weiterhin im Dauertest: VW Touran 2.0 TDI. Aus diesem Grund kommt hier noch nicht der Abschluss-, sondern ein ausführlicher Zwischenbericht.

Die 190 PS machen den Touran zum Reiseriesen

Die 5,4 Liter gehören zu den Verbrauchs-Highlights. Doch mit einem Tank schafft man immer 800-900 Kilometer. Auf den ersten 30.000 Kilometer pilotierten immerhin 21 verschiedene Fahrer den Touran 2.0 TDI DSG Highline ohne einen einzigen negativen Eintrag im Fahrtenbegleiter – das gab es bisher noch nie. Erst nach 36.322 Kilometern findet sich die erste Klage – über Peanuts wie vereiste Sensoren. Die Sprachlosigkeit lässt sich nur so erklären, dass sich der Touran selbst erklärt: bekannter Name, bekannte Variabilität, bis zu sieben Sitze, Platz ohne Ende. Aus dem Rahmen fällt nur der exotische Diesel : ein bärenstarker Turbo, dessen 190 PS den immerhin 1737 Kilo schweren Kasten zum Reiseriesen veredeln. "Der schiebt ohne Turboloch und hat auch jenseits der 160 km/h noch reichlich Schub in petto", lobt Redakteur Manuel Iglisch. Und selbst dann schießt der Verbrauch nicht ins Maßlose. Die obligatorische Verbrauchsrunde absolvierte er mit 5,6 Litern, ein Kollege holte sogar einmal auf einer Langstrecke eine 5,4 auf das Display des Bordcomputers. Reichweiten von bis zu 1000 Kilometer waren bisher keine Seltenheit.

Die dauerhaften Beladung setzt den hinteren Bremsscheiben zu

Ob die komplette Fotostudio-Ausrüstung oder zwei, drei Fahrräder – der Touran nimmt es sehr gelassen. Ein Grund für die kostengünstigen Touren ist auch das Doppelkupplungsgetriebe . Das gefiel mit schnellen Gangwechseln, aber auch mit verbrauchsoptimierten Schaltstrategien. Kurz vor der 100.000er-Marke gab es aber auch leise Kritik dazu: Das Getriebe schalte immer langatmiger, verzettele sich ab und zu in den Gängen oder wechsele auch mal abrupt den Gang. Vielleicht liegt es an der Kupplung , die Werkstatt meinte, alles sei in Ordnung. Etwas auffällig, aber noch lange nicht mangelhaft: die Themen AdBlue und Bremsen. Merkwürdigerweise waren bei km 44.921 nicht die vorderen, sondern die hinteren Bremsscheiben und -beläge fällig. Der Verschleiß rührt her von der dauerhaften Beladung. In der Folge wird der Hinterachse mehr Bremskraft zugeteilt. Inzwischen hat der VW rund 107.000 Kilometer auf der Uhr, und es ist bald wieder Zeit für neue hintere Bremsen. Thema AdBlue: Das nervt, ehrlich. Denn der Verbrauch steigert sich rapide. Alle 5000-6000 Kilometer meldet sich die Anzeige und will mit mindestens vier Litern bedient werden. Klar gibt es inzwischen passende Tanksäulen, trotzdem nerven die kurzen Intervalle. Außerplanmäßige Werkstattaufenthalte? Nur einen, wegen Marder. Dem schmeckte eine der vorderen Achsmanschetten, das Fett lief aus, und die Antriebswelle machte komische Geräusche. Der Biss kostete mal eben 350 Euro.

Selbst bei sieben Personen bleibt Platz für kleines Gepäck