Wenn der Konjunktur-Motor wieder anspringt, müssen sie funktionieren. Die Zulieferer und Dienstleister, von denen jetzt besonders viele unter den Corona-Maßnahmen leiden. Obwohl diese Branche selten im Rampenlicht steht, hält sie doch den ganzen Laden am Laufen. Jeder von uns Autofahrern hat fast täglich mit ihnen zu tun. Sei es beim Tanken, beim Wertkstattbesuch, bei der Autopflege, bei der Bestellung von Ersatzteilen im Internet oder dem Abschluss einer neuen Versicherung. Einigen ist dabei das Image völlig schnuppe. Hauptsache, der Preis stimmt. Die allermeisten unserer Leser aber sind – wie beim Autokauf auch – treue Gesellen. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Kaufentscheider-Studie ganz deutlich. Die überwiegende Mehrzahl der Hersteller und Anbieter hat das in sie gesetzte Vertrauen offensichtlich bestätigt und steht in der Gunst der Leser erneut ganz vorne. Im Durchschnitt haben diese sich fast 30 Minuten Zeit für die Beantwortung aller Fragen gelassen. Das Ergebnis kommt jetzt: ihre Favoriten in 15 Klassen. Welche Marken das Vertrauen der AUTO BILD-Leser genießen, erfahren Sie in der Bildergalerie.