Alles am Auto ist Physik. Und manchmal kommt noch Geometrie dazu. Dass die zu Schwierigkeiten führen kann, mussten die Pioniere der Motorisierung schon ziemlich bald lernen. Eines der Probleme nannte sich Kurvenfahrt.



Was bereitet dem Differenzial Probleme?

Am eigentlichen Differenzial sind Probleme so gut wie unbekannt. Was vorkommt, sind Gewaltbrüche etwa des Korbs oder ein Abriss des großen Tellerrades durch Fehlbedienung, wie etwa ungeschickte Driftversuche. Problematisch ist Ölverlust bei Hecktrieblern, der lange unbemerkt bleibt und wegen der geringen Ölmenge dann tödlich für das Tellerrad und sein Antriebsritzel ist. Bei Fronttrieblern arbeitet das Differenzial von wenigen Ausnahmen abgesehen im Öl des Schaltgetriebes, wo Ölverlust meist früher auffällt und wegen der größeren Menge nicht sofort zur Mangelschmierung führt.

Reparaturen sind teuer

Warum braucht man ein Differenzial?

Bei Pferdekutschen war das Problem nie aufgefallen, erst die Antriebsachsen der ersten Autos wiesen rubbelnd und radierend darauf hin: In Kurven legen die Räder einer Achse unterschiedlich lange Wege zurück. Das kurvenäußere einen längeren als das -innere. Sind beide starr miteinander verbunden, führt das zwangsläufig zum Klemmen in der Kurve und hohem Profilverlust an den Reifen . Ganz Schlaue sagten sich deshalb: Treiben wir eben nur eines der Räder an. Funktionierte aber auf den damals üblicherweise ungeteerten Straßen nicht so wirklich. Andere setzten aus diesem Grund auf Dreiräder, mit einem einzelnen Antriebsrad. Der Morgan Threewheeler ist so ein Beispiel. Die Mehrzahl der Konstrukteure sah allerdings ein, dass es nicht ohne ein spezielles, kostspieliges Getriebe zwischen den Rädern gehen würde, das die Weg- und damit Drehzahlunterschiede zwischen den Antriebsrädern ausgleichen konnte – das Ausgleichsgetriebe. Wirklich neu war die Erfindung nicht, bereits Leonardo da Vinci (1452 - 1519) hatte sich Gedanken über diese damals eigentlich noch nicht vorhandene Problematik gemacht und ein Räder-Umlaufgetriebe ersonnen, mit dem sich die Drehzahl-Differenzen ausgleichen ließen.

Wie funktioniert das Differenzial?