er Dodge Demon ist die Drag-Variante des legendären Dodge Challenger , ein Beschleunigungsmonster, speziell für die Viertelmeile konzipiert. Der aus dem Charger Hellcat bekannte 6,2-Liter-V8 leistet mit 100 Oktan Benzin befüllt satte 852 PS (sonst 819) und ein Drehmoment von 1044 Nm. Bei den vor allem in den USA beliebten Drag-Rennen, in denen zwei Autos auf einer 1/4 Meilen langen Gerade um die Wette fahren, ist der Demon fast immer Favorit. Fast immer. Dieses Youtube-Video zeigt den Drag-Riesen im Duell mit einer Suzuki Hayabusa, einem der schnellsten Motorräder der Welt (0 auf 100 in 2,7 Sekunden). Bei nasser Fahrbahn kommt es zum Duell der Giganten (im Video ab 4:23 Minuten) – mit sehr knappem Ausgang.