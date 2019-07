Das Fazit von Joachim Staat: "DS baut die schicksten Franzosen – auf Basis 'normaler' Modelle. Der DS 3 Crossback sucht die Käufer, die das Ungewöhnliche suchen: mehr Luxus, nicht mehr Nutzwert. Dieses Vergnügen ist ganz schön teuer."

AUTO BILD-Testnote: 3

Was ist das nun? Ein? Ist auch egal, diese Art Auto sprießt jetzt an jeder Ecke. Da wundert es nicht, dass die ersten Modelle sich zum Nobel-Hobel herausputzen. Bestes Beispiel ist DS, die Nobelmarke von Citroën , mit dem extravaganten. Ein Auto, das in Stil und Ausstattung partout hervorstechen will. Im Preis auch.

Wie hätten Sie ihn denn gern? Der DS 3 Crossback lässt sich hochgradig individualisieren – das kostet aber.

Beilassen sich die Autos extrem weit nach persönlichem Geschmack ausstatten. Nicht nur in, sondern auch in, "Inspirationen" genannt. Unser Testwagen, Ausstattung "So Chic", Inspiration "Opera", kostet. So gerne die Finger über geriffelte Fensterheber streicheln, klares Design sieht anders aus. Das Wirrwarr in der Mittelkonsole verlangt einen Blick mehr,brauchen exakte Fingertreffer, was in Fahrt nicht immer gelingt. Dieverstellen den Blick nach draußen, vor allem aus dem Fond, aber da haben Passagiere eh nur wenig zu lachen. Für Füße und Knie wird's eng.