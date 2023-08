Citroën ist Citroën , DS ist DS. Das Kürzel steht keineswegs für Dampfschifffahrt oder Doppelsternschaltung, wie es das Lexikon ausweist, sondern für La Déesse (französisch, die Göttin). Historisch gesehen nimmt die Luxusmarke des Stellantis-Konzerns hier Bezug auf den Citroën DS , der erstmals im Jahr 1955 den Weg auf die Straßen fand und von der Presse ebenso gefeiert wurde wie von der Käuferschaft.

Heute tut sich nicht nur das Publikum schwer zu akzeptieren, dass mit dem Label französischer Luxus verkauft wird. Obgleich das Logo als auch die Optik der Fahrzeuge der Marke durchaus schick ist und Nobles verspricht. So auch der DS 3 E-Tense, der elektrische Ableger der Crossover-Reihe.

Mit einer Länge von knappen 4,12 Metern lässt sich der Stromer im B-Segment verorten, bietet mit 350 Liter Kofferraum ausreichend Platz für das Gepäck, lädt aber Fahrgäste in der zweiten Reihe nicht zum längeren Verweilen ein. Hier sind Raum für Knie, Schulter und Kopf eher knapp bemessen.

Zoom Der DS 3 E-Tense wirkt mit seinen 4,12 Meter Länge deutlich größer. Bild: Olaf Ittrich/ AUTO BILD

Der DS 3 E-Tense ist im Innenraum etwas eng geraten

Selbst für Fahrer und Beifahrer geht es eher eng zu. Die Mittelkonsole lädt weit aus und ob der Batterie in Unterflurbauweise heben sich die Sitze im Vergleich zu den Verbrennermodellen um einige Zentimeter in die Höhe, was für hoch aufgeschossene Personen die Kopffreiheit schwinden lässt.

Zoom Die Sitze für Fahrer und Beifahrer sind kuschlig. Im Fond wird es für Erwachsene eng. Bild: Olaf Ittrich/ AUTO BILD



Hinzu kommt auf der Fahrerseite eine weit in den Innenraum reichende Abstellfläche für den linken Fuß, die nicht nur einen unglücklichen Kniewinkel zur Folge hat, sondern auch sehr schmal ist, sodass der Fuß in Richtung Bremspedal abzukippen droht. Pfiffig hingegen: Auf der Beifahrerseite Platz entstand Platz für die Knie, indem das Dashboard an der Unterseite dafür ausgeformt wurde.



Hinzu kommt auf der Fahrerseite eine weit in den Innenraum reichende Abstellfläche für den linken Fuß, die nicht nur einen unglücklichen Kniewinkel zur Folge hat, sondern auch sehr schmal ist, sodass der Fuß in Richtung Bremspedal abzukippen droht. Pfiffig hingegen: Auf der Beifahrerseite Platz entstand Platz für die Knie, indem das Dashboard an der Unterseite dafür ausgeformt wurde. Auf den kuschelig ausgeformten und elektrisch verstellbaren Polstern – die von uns gefahrene höchste Ausstattungslinie "Opéra" verfügt über eine Innenausstattung aus schwarzem Nappaleder mit Uhrenarmband-Design – sitzt es sich gut, wenngleich auch hier die Oberschenkelauflage für große Menschen etwas üppiger ausfallen könnte.

Schade ist auch, dass sich der Premiumanspruch der Marke nicht in allen Materialien widerspiegelt. Wandern die Hände über Armatur, Türinnenverkleidungen oder die schon erwähnte Mittelkonsole, finden sie immer wieder Plastikteile, die eher vom Rotstift, als vom Pariser Luxus inspiriert scheinen.

Schick, aber gewöhnungsbedürftig

Die mit schwarzem Klavierlack und von Chrom gerahmten rautenförmigen Direktwahltasten in der Armatur dienen zum Ansteuern der Klimaanlage, der musikalischen Unterhaltung, des Navis , des Telefons und der Sitzheizung. Das mag schick aussehen, ist aber irgendwie unübersichtlich. Zumal die eigentliche Steuerung auf dem recht schmalen, 10,3 Zoll messenden Zentraldisplay während der Fahrt dann auch wieder etwas fummelig ist. Komisch ist, dass das Display mit einem App-Ordner versehen ist, aber weder viele, geschweige denn besondere Applikationen angeboten werden – bis auf den Trip-Planer.

Zoom Eigenwillig: das Interieur des DS 3 E-Tense. Bild: Olaf Ittrich/ AUTO BILD



Toll und immer wieder gern gesehen ist hingegen die kabellose Verbindung von Apple CarPlay und Google Auto. Wer der freundlichen Sprachassistentin "Iris" den Vorzug gibt, der wird nicht in allen Belangen zufrieden sein. Mit dem Ruf "Okay Iris" erwacht die unsichtbare Helferin, tut sich aber bei der Verständigung recht schwer. Dennoch lassen sich nach einigen Versuchen Klima, die Beschallung und Navigationsanfragen bewerkstelligen.

Der DS 3 E-Tense fährt sanft und stabil

Das bringt uns dann auch nahtlos zur Beantwortung der Frage, wie sich der DS 3 E-Tense fährt. Mit 1,5 Tonnen ist der Franzose für ein E-Auto trotz der 51 kWh (netto) leistenden Batterie im Unterboden recht leicht. Und so schwingt er seine Massen auf unebenen Landstraßen, über Querfugen und auf Kopfsteinpflaster weit, aber sehr sanft aus. In Kurven taucht er nicht so tief ab, dass es unangenehm wird, und bleibt erstaunlich stabil.

Zoom Im Detail wirkt der DS 3 E-Tense an einigen Stellen innen und außen sehr edel. Bild: Olaf Ittrich/ AUTO BILD



Weniger angenehm ist die sehr indirekte Lenkung, die gerade bei spitzen Kurven einen unerwartet hohen Einschlag verlangt. Auch bei der Dosierbarkeit der Bremsen zeigt der DS 3 E-Tense sich nicht von der besten Seite. Zu weich und vor allem zu weit ist der Weg, bis die Pedalarbeit in Verzögerung umgesetzt wird. Der Bremsweg liegt mit von AUTO BILD ermittelten 35,4 Metern im Soll.

Der Preis ist hoch für ein City-SUV

Nun sind E-Autos per se keine Hochleistungssportler. Hier kommt es eher auf Reichweite und Ladezeiten an. Und in dieser Kategorie schlägt sich der DS 3 E-Tense mit von uns ermittelten 360 Kilometern (WLTP 395 bis 404 km) bei einem ermittelten Durchschnittsverbrauch von 16,5 kWh ganz passabel. Schade, dass es hier nur eine Rekuperationsstufe gibt und damit auch kein One-Pedal-Modus, in dem bis zum Stillstand abgebremst wird.

Zoom Der Kofferraum des DS 3 E-Tense bietet – leider auf einer nicht ebenen Ladefläche – zwischen 350 und 1050 Liter Stauraum. Bild: Olaf Ittrich/ AUTO BILD



Geladen wird mit bis zu 100 kW, was an der entsprechenden Stromzapfsäule eine Verweildauer von 35 Minuten verlangt, will man den Akku von 10 auf 100 Prozent laden. Schön wäre, wenn das Navi in der Lage wäre, alle Ladestationen und deren Belegung zu zeigen. Das kann das von TomTom stammende System aber ebenso wenig, wie freie Straßen in der Echtzeit-Navigation anzuzeigen.

Fahrzeugdaten Modell DS 3 E-Tense Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung maximales Drehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität nutzbar Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladezeit ( 10-100 %, DC-Laden) Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotor vorn 62 kW (84 PS) 115 kW (156 PS) 260 Nm 150 km/h Einganggetriebe Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 18 V Goodyear EfficientGrip 7,5 x 18" 404 km 15,3 kWh Lithium-Ionen 51 kWh 11/100 kW 35 Minuten hinten links 66 dB(A) keine keine 350–1050 l 4118/1791–1988**/1534 mm 2558 mm 45.540 Euro 51.590 Euro

Nimmt man das Gebotene und betrachtet den Preis von 51.590 Euro, die es für unseren Testwagen zu berappen gilt, scheint das für ein City-SUV verdammt viel Geld. Zumal der DS 3 E-Tense selbst in der höchsten Ausstattung einiges an Assistenzfunktionen vermissen lässt. So gibt es keinen Tempomat mit streckenbasierter Geschwindigkeitsanpassung, die Ortschaften oder Kreisverkehre im Vorfeld erkennt. Zudem vermisst man einen Parklenkassistenten und einen Notfallassistenten, der den Wagen in einer kritischen Situation zum Stillstand bringt.

Messwerte Modell DS 3 E-Tense Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde

(Abweichung zur WLTP-Angabe)

Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,8 s 8,8 s 14,3 s 4,3 s 5,7 s 1574/434 kg 55/45 % 11,2/11,3 m 640 mm 35,4 m 35,3 m 56 dB(A) 64 dB(A) 67 dB(A) 11,8 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km

(+8 %) 19,7 kWh/100 km 0 g/km 360 km